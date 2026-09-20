هل تسبب بخاخات الحماية من الشمس السرطان؟ دراسة جديدة تثير ضجة

بحث نُشر مؤخرا يحذر من استخدام بخاخ الحماية من الشمس، وحتى يربطه بمرض السرطان. الدكتورة لحافيت أكرمان، أخصائية الأمراض الجلدية، أجرت مقابلة مع القناة العبرية وقالت: "ليس بالضرورة البخاخ أو الكريم، المهم أن يكون هناك تغطية كافية للبشرة".

"الكريم يُدهن بطريقة أكثر كثيفة، وعادةً ما ندهن منه كمية أكبر بشكل ملحوظ، مقارنةً بالرذاذ المائي والشفاف الذي نرشه على الجلد ونستخدم منه فعليًا كمية أقل." أوضحت أكرمان أنه يمكن استخدام الرذاذ إذا تم رشه بالكمية المطلوبة، وأكدت أنه عند استخدامه للوجه يجب رشه على اليد ثم دهنه لتجنب ملامسة العينين واستنشاق الجزيئات الضارة. "على الجسم يمكن الرش ثم الدهن"، قالت.

الدكتورة أكرمان شرحت عن أنواع البخاخات المختلفة: "أنا شخصيًا لست مع البخاخات الشفافة لأنها تجعل من الصعب جدًا معرفة أين وكم يتم الرش، لكن هناك بخاخات بيضاء ذات معيار جودة مشدد وهي فعالة مثل الكريم". وأضافت: "المهم أن يكون للمنتج معيار جودة وحماية واسعة".

وختمت قائلة: "أنا شخصياً أحب البخاخات لأنها سهلة الاستخدام عند دهنها على مساحات واسعة، لكن سواء كان الحديث عن بخاخ أو كريم، من المهم أن يكون ذا جودة، وكذلك من المهم دهنه بكمية كافية وتجديده عند الحاجة".