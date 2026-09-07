كشف حزب "يشار!" بزعامة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، اليوم الاثنين، عن الأسماء العشرة التي ستحتل المراتب الأخيرة في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، والتي وصفها الحزب بـ"قائمة الشرف".

وتضم القائمة شخصيات من خلفيات عسكرية وأكاديمية واجتماعية، إلى جانب أفراد من عائلات المختطفين، وقال الحزب إنهم يمثلون قيم الخدمة والمسؤولية والدولة والتكافل الاجتماعي، إلى جانب التنوع داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويحتل أوهاد بن عمي، الذي أُسر خلال هجوم 7 أكتوبر، المرتبة الـ120 والأخيرة في القائمة. وكان بن عمي قد اختُطف من منزله في كيبوتس بئيري، واحتُجز لدى حماس لمدة 491 يومًا قبل إطلاق سراحه، ثم واصل نشاطه من أجل إعادة المختطفين

وفي المرتبة الـ119 يأتي اللواء في الاحتياط جدعون شيفر، وهو طيار مقاتل وقائد سابق للسرب 119، وشغل خلال خدمته العسكرية سلسلة من المناصب القيادية، بينها قيادة قاعدة حتسور ورئاسة هيئة القوات الجوية ورئاسة شعبة القوى البشرية، كما تولى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي.

وتضم القائمة أيضًا شيرا وإيلي ألباغ، والدي ليري ألباغ التي اختُطفت من قاعدة ناحال عوز وأُفرج عنها بعد 477 يومًا في الأسر، إضافة إلى يوني ليفي، والد نعمة ليفي التي أُفرج عنها بعد المدة نفسها. وكان أفراد العائلتين من أبرز المشاركين في الحملة المطالبة بإعادة الرهائن.

كما تضم القائمة سابير زوهاف حمامي، أرملة العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الذي قُتل في معارك 7 أكتوبر ونُقلت جثته إلى قطاع غزة، وهرتل غيرشتاين، أرملة العميد إيرز غيرشتاين، أحد أبرز قادة لواء غولاني سابقًا.

ومن بين الأسماء كذلك عدينا بار-شالوم، ابنة الحاخام عوفاديا يوسف والحاصلة على جائزة إسرائيل، والتي أسست الكلية الحريدية في القدس وعملت لسنوات على تعزيز اندماج المجتمع الحريدي، ولا سيما النساء، في التعليم العالي وسوق العمل.

وتضم القائمة أيضًا العقيد في الاحتياط جدعون عباس، أحد أوائل الضباط الدروز الكبار في الجيش الإسرائيلي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، أحد أبرز الاقتصاديين وخبراء السياسات العامة في إسرائيل، والذي شغل سابقًا منصب أول رئيس للمجلس الوطني للاقتصاد ورئاسة لجنة التخطيط والميزانية في مجلس التعليم العالي، كما كان عضوًا في الكنيست ورئيسًا لمعهد دراسات الأمن القومي.

أما الاسم الأخير في قائمة المراتب 110-120 فهو دان مريدور، الوزير السابق في حكومات إسرائيل، وأحد أبرز الشخصيات العامة المرتبطة بالتيار القومي-الليبرالي والدولتي.

وقال إيزنكوت إن اختيار هذه الشخصيات يهدف إلى تقديم "قائمة شرف" تعكس قصة المجتمع الإسرائيلي، والحاجة إلى ترميم وحدته بعد السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى قيم الخدمة والمسؤولية وحب الدولة والعمل على تحسينها.