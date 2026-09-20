ما الذي سيؤثر على نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، صعودًا أو هبوطًا؟ يتضح أن الإجابة لا تكمن فقط في الإحصاءات التاريخية، بل أيضًا فيما يحدث الآن على أرض الواقع. سيُدلي نحو 640 ألف شاب وشابة بأصواتهم لأول مرة في حياتهم. إن آلية "التثبيت" الانتخابي للجماهير الحريدية، التي صمدت لعقود، تُظهر علامات تصدع لم نشهدها منذ عام 2021. ويستمر التذبذب الشديد في تغيير خريطة التصويت بين الأحزاب. قبل التطلع إلى المستقبل، دعونا نلقي نظرة على عشرين عامًا من التصويت في إسرائيل، ثم نتناول ما تكشفه دراستان جديدتان أجراهما معهد الديمقراطية الإسرائيلي حول ما هو على وشك التغيير هذه المرة.

نسبة التصويت منذ الكنيست السادسة عشرة

في انتخابات الكنيست السادسة عشرة (2003)، بلغت نسبة التصويت المتراكمة 10.1% حتى الساعة 10:00، 24.0% حتى الساعة 12:00، 35.3% حتى الساعة 14:00، 44.2% حتى الساعة 16:00، 52.8% حتى الساعة 18:00، 62.8% حتى الساعة 20:00، و67.8% حتى الساعة 22:00. في انتخابات الكنيست السابعة عشرة (2006)، سُجلت نسب أقل قليلاً في كل نقطة زمنية: 9.9% حتى الساعة 10:00، 21.7% حتى الساعة 12:00، 30.9% حتى الساعة 14:00، 39.0% حتى الساعة 16:00، 47.0% حتى الساعة 18:00، 57.0% حتى الساعة 20:00، و63.2% حتى الساعة 22:00.

في انتخابات الكنيست الثامنة عشرة (2009): 10.3% حتى الساعة 10:00، 23.4% حتى الساعة 12:00، 34.0% حتى الساعة 14:00، 41.9% حتى الساعة 16:00، 50.3% حتى الساعة 18:00، 59.7% حتى الساعة 20:00، و65.2% حتى الساعة 22:00. في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة (2013) تم تسجيل ارتفاع إضافي في كل واحدة من نقاط الزمن: 11.4% حتى الساعة 10:00، 26.7% حتى الساعة 12:00، 38.3% حتى الساعة 14:00، 46.6% حتى الساعة 16:00، 55.5% حتى الساعة 18:00، 63.7% حتى الساعة 20:00، و66.6% حتى الساعة 22:00.

في انتخابات الكنيست العشرين (2015): 14.3% حتى الساعة 10:00 (وفقًا لعينة دائرة الإحصاء المركزية)، 26.9% حتى الساعة 12:00، 36.6% حتى الساعة 14:00، 45.4% حتى الساعة 16:00، 56.4% حتى الساعة 18:00، 62.4% حتى الساعة 20:00، و71.8% حتى الساعة 22:00 (وفقًا لعينة دائرة الإحصاء المركزية). وكانت نسبة التصويت النهائية الرسمية لهذه الكنيست، بحسب المعطيات الفعلية، 72.4%.

ملاحظة: البيانات حتى الساعة 22:00 في الكنيست من الدورة 16 حتى الدورة 19 تستند إلى التقارير الساعة التي نُشرت خلال يوم الانتخابات، وليست بالضرورة مطابقة لنسبة التصويت النهائية والرسمية التي قد تشمل أحيانًا تحديثات إضافية بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

نسبة التصويت النهائية في الانتخابات البرلمانية الخمس الأخيرة

في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين (أبريل 2019) بلغت نسبة التصويت النهائية الرسمية 68.46% من بين 6,339,729 أصحاب حق الاقتراع و4,340,253 أصوات مدخلة (4,309,270 صحيحة، 30,983 لاغية).

في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين (سبتمبر 2019) بلغت النسبة 69.83%، من بين 6,394,030 أصحاب حق الاقتراع و4,465,168 صوتاً تم إدخالها (4,436,806 صحيحة، 28,362 لاغية). في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين (مارس 2020) سُجّلت أعلى نسبة تصويت من بين الخمس: 71.52%، من بين 6,453,255 أصحاب حق الاقتراع و4,615,135 صوتاً تم إدخالها (4,590,062 صحيحة، 25,073 لاغية).

في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين (مارس 2021) انخفضت النسبة إلى 67.44%، وهي الأدنى بين الكنيستات التي تم فحصها، من بين 6,578,084 أصحاب حق اقتراع و4,436,365 أصوات مدخلة (4,410,052 صحيحة، 26,313 ملغاة).

الناخبون لأول مرة - والناخب من الحريديم

دراستان من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تسلطان الضوء على عوامل قد تؤثر على نسبة التصويت وأنماطه في الانتخابات للكنيست الـ26، المتوقع إجراؤها في أكتوبر 2026.

وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، سينضم حوالي 640 ألف شاب وشابة إلى سجل الناخبين لأول مرة في الانتخابات القادمة، وهي مجموعة ناخبين كبيرة بشكل خاص ذات قدرة على التأثير في النتائج. استطلاع أجراه المعهد في مايو 2026، بمساعدة منهجية من مركز فيتربي لأبحاث الرأي العام والسياسات، وبالعمل الميداني لشركة آي بانل، شمل الشباب من سن 18 حتى 22، وجد أن الغالبية الواضحة منهم، بين 80% إلى 95% في جميع مجموعات المستجيبين، يعتقدون أو متأكدون بأنهم سيصوتون. في العينة اليهودية، كان المستجيبون العلمانيون هم الأكثر حسمًا ("متأكدون نعم" - حوالي 72%)، وبين العرب ذكر 87% أنهم ينوون التصويت - معطى قد يدل على اتجاه مستقبلي لارتفاع نسب التصويت في المجتمع العربي.

وجد الاستطلاع أيضًا أن 62% من العينة مهتمون أو مهتمون جدًا بالسياسة، حيث برز الشباب الحريديم بنسبة الأعلى - 77%. ومع ذلك، إلى جانب الرغبة في التصويت، فإن أكثر من نصف المستجيبين في جميع المجموعات لا يثقون بالسياسيين بشكل عام - فجوة بين نية تصويت عالية وبين ثقة منخفضة بالنظام نفسه.

الناخب الحريدي: آلية "إغلاق" تعرضت لتصدعات

بحث أجراه المعهد في أغسطس 2026 يفحص آلية "الإغلاق" التاريخية للتصويت لدى الحريديم. مزيج من دافع جماعي، دافع ديني (سلطة "رأي توراه") ودافع مؤسسي (مراقبة اجتماعية وتكنولوجية) الذي ضمن على مدى سنوات معدلات تصويت مرتفعة بشكل استثنائي لأحزاب الحريديم. بيانات مؤشر الديمقراطية لعام 2025، التي يُستشهد بها في البحث، توضح قوة الفجوة: 36٪ من الحريديم صرحوا بأنهم سيصوتون في كل الأحوال للحزب الذي انتخبوه في الماضي، مقابل 7٪ فقط في الجمهور العام.

إلا أنه بحسب البحث، فإن آلية الإغلاق هذه ليست محصنة: سوابق من أعوام 2009، 2015 و2021 تظهر أن أزمات داخلية (خلافات داخل مجتمع الحريديم، تعليمات حاخامية بالامتناع، استياء من تصرف الأحزاب) قد تسببت في الماضي بانخفاض نسبة التصويت لأحزاب الحريديم.

مع اقتراب عام 2026، يشير البحث إلى ثلاثة تصدعات متوازية: أزمة قانون التجنيد (فقط 28% من الحريديم في عينة "الصوت الإسرائيلي" من يونيو 2026 منحوا تقييمًا عاليًا لنجاح القيادة السياسية للحريديم في تعزيز مصالح ناخبيها)، أزمة في بلورة "رأي التوراة" الموحد على خلفية الانتقادات من التيار المقدسي وكبار علماء التوراة الآخرين، وظهور "الحريدية الحديثة" في أعقاب حرب 7 أكتوبر، وهي مجموعة يحددها البحث على أنها تملك إمكانات لتسرب الأصوات إلى خارج معسكر مجتمع الحريديم.