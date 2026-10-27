تجاوزًا لصناديق الاقتراع: العديد من الإسرائيليين اختاروا قضاء اليوم (الثلاثاء) في المجمعات التجارية ومراكز التسوق المختلفة في أنحاء البلاد. وتُظهر المعطيات أن هناك انخفاضًا مقارنة بحجم النفقات التي أنفقها الإسرائيليون في الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2022.

من معطيات شركة MAX بخصوص نفقات الإسرائيليين ببطاقات الائتمان، يتبين أن الإنفاق المتوسط لكل بطاقة في يوم الانتخابات، حتى الساعة العاشرة صباحًا، بلغ 202 شيكل، وهو انخفاض بحوالي 15% مقارنة بيوم العطلة في انتخابات الكنيست الـ25 التي أجريت عام 2022. حوالي 59% من مجمل النفقات كانت في قطاع الطعام والشراب، حوالي 16% في قطاع الترفيه والتسلية، وحوالي 10% في قطاع الملابس والأحذية.

وتبين أيضًا من المعطيات أن نحو 47% من النفقات نُفذت عبر مشتريات فعلية بمتوسط شراء يبلغ 147 شيكل، بينما نحو 53% عبر مشتريات أونلاين بمتوسط شراء يبلغ حوالي 263 شيكل.

سكان الجليل والوديان يتصدرون بمتوسط إنفاق على التذكرة يبلغ 208 شواقل للتذكرة، يليهم سكان الشارون والسهل الجنوبي بمتوسط إنفاق 207 شواقل، وسكان جوش دان وتل أبيب بمتوسط إنفاق 202 شواقل.

بالمقابل، أشارت شركة الفينتك Hyp إلى أنه حتى الساعة العاشرة صباحًا، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 13% في عدد الصفقات مقارنة بنفس الساعة يوم الثلاثاء الماضي. قطاع الأزياء يُظهر الزيادة الأعلى، مع نمو بنسبة 198% في عدد الصفقات. كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بحوالي 17%، من 278.98 شيكل إلى 326.64 شيكل.

شهد قطاع المطاعم زيادة بنسبة 10% في عدد المعاملات، بينما ارتفع متوسط قيمة المعاملة بنسبة 50%، من 50 إلى 75 شيكلًا. في المقابل، سجل قطاع توصيل الطعام انخفاضًا بنسبة 78% في عدد المعاملات.