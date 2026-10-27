لجنة الانتخابات الإسرائيلية: فتح أكثر من 95% من مراكز الاقتراع

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن يوم الانتخابات للكنيست السادس والعشرين بدأ بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير ميدانية تفيد بفتح أكثر من 95% من مراكز الاقتراع.

وأضافت اللجنة أن تقارير إضافية يُتوقع وصولها خلال الدقائق المقبلة، موضحة أن عدم ورود تقرير عن مركز اقتراع في هذه المرحلة لا يعني بالضرورة أنه لم يُفتح، وأن التأخيرات المحدودة في الافتتاح ليست أمرًا استثنائيًا في ساعات الصباح الأولى.

وأكدت اللجنة أنها تواصل متابعة سير العملية الانتخابية واستكمال صورة الوضع في الميدان.