افتتاح صناديق الاقتراع وبدء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السادس والعشرين |تحديثات متواصلة
نحو 7.3 مليون إسرائيلي سيتمكنون من ممارسة حقهم والتصويت في أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع • فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 07:00 صباحاً وستغلق في الساعة 22:00 • تحديثات متواصلة
إنتخابات الكنيست- 27.10.26: أخبار في الوقت الحقيقي - كل الأخبار، تحديثات مستمرة وعناوين رئيسية
انطلاق الانتخابات للكنيست السادس والعشرين : 7,331,981 أصحاب حق الاقتراع سيتمكنون اليوم (الثلاثاء) من ممارسة حقهم الديمقراطي في 12,018 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. صناديق الاقتراع فُتحت في الساعة 07:00 وستُغلق في الساعة 22:00. في هذه الانتخابات تتنافس 36 قائمة، وحوالي 100 ألف عامل سيشاركون في تشغيل منظومة التصويت، الرقابة وعدّ الأصوات.
بث مباشر:
إحراق لافتة انتخابية لحزب «يَشار!» بقيادة غادي آيزنكوت في ديمونا
أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في إحراق لافتة انتخابية لحزب «يَشار!» بقيادة غادي آيزنكوت، خلال ساعات الليل في مدينة ديمونا، فيما تعمل على تحديد هوية المشتبه بهم وتعقّبهم.
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: فتح أكثر من 95% من مراكز الاقتراع
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن يوم الانتخابات للكنيست السادس والعشرين بدأ بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير ميدانية تفيد بفتح أكثر من 95% من مراكز الاقتراع.
وأضافت اللجنة أن تقارير إضافية يُتوقع وصولها خلال الدقائق المقبلة، موضحة أن عدم ورود تقرير عن مركز اقتراع في هذه المرحلة لا يعني بالضرورة أنه لم يُفتح، وأن التأخيرات المحدودة في الافتتاح ليست أمرًا استثنائيًا في ساعات الصباح الأولى.
وأكدت اللجنة أنها تواصل متابعة سير العملية الانتخابية واستكمال صورة الوضع في الميدان.
مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: نتوقع نسبة تصويت مرتفعة ومستعدون لكل السيناريوهات
قال إلعاد نواه، مدير مركز العمليات التابع للجنة الانتخابات، لقناة i24NEWS ، إن اللجنة مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات، داعيًا الجمهور إلى التوجه لصناديق الاقتراع، ومشيرًا إلى توقعات بتسجيل نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات.
انطلاق الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السادس والعشرين.. مسؤول يحذّر من الشائعات والمعلومات المضللة
وقال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، خلال افتتاح صناديق الاقتراع، إن المشاركة في التصويت تقترن بمسؤولية نقل المعلومات، محذرًا من انتشار الشائعات والأخبار الخاطئة والمنشورات المضللة عبر الإنترنت خلال يوم الانتخابات.