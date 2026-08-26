درعي يدعو إلى توحيد القوائم الجديدة لليمين في كتلة انتخابية واحدة

دعا رئيس قائمة "شاس" الانتخابية أريه درعي (يمين) إلى توحيد جميع القوائم الجديدة لليمين في قائمة انتخابية واحدة، محذرًا من أن "اليمين وحده قادر على إسقاط اليمين"، ومعتبرًا أن توحيد القوائم قد يمنع ضياع أصوات الناخبين. وقال إن لقائمته دورًا خاصًا داخل معسكر اليمين يتمثل في الحفاظ على التقاليد اليهودية.

وفي ما يتعلق بإمكانية انضمام رئيس "ديغل هتوراه" قائمة الحريديم الاشكناز موشيه غفني إلى غادي آيزنكوت مرشح معسكر اليسار، قال درعي إنه لا يعتقد أن غفني سيؤيد ايزينكوت، فيما أوضح مكتب غفني أن قرار غفني سيستند إلى جهة تضمن حل قضية مكانة طلاب المعاهد الدينية واستمرار عالم التوراة، مؤكدًا أن هذا سيكون "الاعتبار الوحيد" أمامه.