شربل دكور بعد شطب سامي أبو شحادة: هكذا سيكون رد المجتمع العربي في الانتخابات

أكد عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي، شربل دكور، أن قرارات شطب الترشح وشطب قائمة التجمع ورئيسها سامي أبو شحادة، إضافة إلى القائمة الموحدة، من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ليست سوى خُطوة مكررة تعبر عن استهداف سياسي مباشر للمجتمع العربي بأكمله وليست مجرد إجراء ضدهم كأفراد.

وأوضح دكور، خلال استضافته عبر شاشة i24NEWS للتعليق على قرارات لجنة الانتخابات ومسار الاستئناف المتوقع أمام المحكمة العليا، أن التجمع وسامي أبو شحادة لم يمارسوا أي نوع من التحريض، بل يطالبون بالمساواة والحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن الجهات اليمينية والمستوطنين هم من يمارسون التحريض الفعلي دون أدنى محاسبة من اللجنة.

وحول القلق من قرار المحكمة العليا في ظل تركيبتها الحالية والجو السياسي العام، استبعد دكور إقرار المحكمة لشطب رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مشدداً على أن المناخ العام الصعب لن يثني المجتمع العربي عن ممارسة حقه السياسي.

واختتم دكور تصريحه بالتأكيد على أن الرد الأمثل على كافة محاولات الشطب والاستهداف يتجسد في توجه المواطنين العرب بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، ورفع نسبة التصويت، معتبراً أن الصوت العربي هو القادر على إحداث التغيير وإسقاط الحكومة اليمينية الحالية.