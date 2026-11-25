صرّح رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، في مقابلة مع إذاعة «ريشت بيت»، بأنه يقدّر إمكانية تقديم حكومة بديلة قريبًا، وقال: «يمكن تقديم حكومة بأغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل».

كشف ليبرمان أن اتصالات ليلية مطوّلة جرت أمس بين ممثلي غادي آيزنكوت وممثلي حزب يهدوت هتوراة، مشيرًا إلى أن المحادثات بين حزبه وحزب يشار حُسمت مبدئيًا: «جرت أمس محادثات مع ممثلي آيزنكوت وممثلي يهدوت هتوراة حتى ساعات الفجر الأولى، وهناك تقدم جيد جدًا. لن تكون هناك حكومة أقلية، بل ستكون حكومة أغلبية يهودية».

وبحسب قوله، تلقّى أعضاء الكنيست عن حزب يهدوت هتوراه الضوء الأخضر من حاخاماتهم، وأكد أن مشروع قانون التجنيد الجاري إعداده سيتعين عليه تلبية متطلبات الجيش الإسرائيلي واجتياز اختبار محكمة العدل العليا قبل عرضه على الحاخام لاندو للموافقة عليه.

خلال المقابلة، هاجم ليبرمان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وقال إنه لن يتفاجأ إذا تبيّن أنهما «يسخّران الموساد والشاباك وجهات أخرى ضد معسكر التغيير، لجمع المعلومات والتنصّت. هؤلاء أشخاص فقدوا صوابهم».

لاحقًا، كرر ليبرمان هذه الاتهامات أيضًا في منشور على منصة إكس، كتب فيه: «شهوة السلطة تُفقد رئيس الوزراء ووزير الأمن صوابهما. إنهما يتشبثان بالسلطة، والمسؤولية والتعقل ليستا من نقاط قوتهما».

وأوضح ليبرمان أنه يتابع بدهشة تحركاتهم منذ يوم الانتخابات، بدءًا من الشكاوى بشأن تزوير الانتخابات، مرورًا بظهور نتنياهو أمام كتلة الليكود أول من أمس، وصولًا إلى عرض كاتس للسيناريوهات أمس. وتطرق إلى التصريحات بشأن إيران قائلًا: «التصريحات عن امتلاك إيران أسلحة كيميائية خطيرة، لكن من الناحيتين الاستخباراتية والعملياتية لا يوجد مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل في المدى القريب».

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بالإضافة إلى ذلك، انتقد رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» مجرد إجراء مفاوضات مع الليكود، معتبرًا أن اللقاءات مع نتنياهو تمنحه الشرعية في وقت يتعيّن فيه أن يُحاسَب على أحداث السابع من أكتوبر وعلى الوضع السياسي.

في غضون ذلك، قال مصدر في «كتلة التغيير» اليوم لـi24NEWS إن الكتلة ترغب في أداء الحكومة اليمين الدستورية بحلول نهاية الأسبوع المقبل، على أن يكون يوم الأربعاء آخر موعد ممكن لذلك، وأضاف: «ونحن مصممون على فعل ذلك».

وأشار المصدر أيضًا إلى أنه، على خلاف الإمكانية التي يتيحها القانون للانتظار أسبوعًا من لحظة إبلاغ رئيس الدولة بـ«نجحت في تشكيل حكومة» وحتى أدائها اليمين، فإن الكتلة لا تعتزم الانتظار طوال هذه المدة، ويمكن إتمام أداء اليمين خلال 24 ساعة فقط.

تأتي تصريحات ليبرمان بعدما أفاد المراسل في القناة العبرية السياسي نداف إليمليخ أمس في i24NEWS بأن معسكر آيزنكوت يستعد بالتوازي لسيناريو «الملاذ الأخير» لتشكيل حكومة أقلية، في حال لم تثمر المفاوضات الائتلافية.

وفقًا للمخطط، سيتيح الغياب المنسق لنواب الأحزاب العربية وحزب يهدوت هتوراه عن الجلسة العامة للكنيست لكتلة آيزنكوت تشكيل حكومة بدعم 49 نائبًا صهيونيًا (بمن فيهم يوآف سيغلوفيتش)، مقابل 46 لكتلة نتنياهو، دون الاعتماد على دعم فعّال من أعضاء الكنيست العرب.

في غضون ذلك، نقل مسؤولون كبار في حزب شاس خلال الأيام الأخيرة رسالة إلى الدائرة المحيطة بنتنياهو، مفادها أنهم سيصوتون ضد حكومة برئاسة آيزنكوت، حتى لو دعمها حزب يهودية التوراة.