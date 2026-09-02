نتنياهو يتحرك لمنع انقسام اليمين.. عرض مغرٍ لعوفر فينتر

خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترتيب كتلة اليمين: علمت i24NEWS هذا المساء (الثلاثاء) أن نتنياهو مستعد لمنح عوفر فينتر أربعة مقاعد مضمونة، مقابل ألا يترشح بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخطة، سيحصل على مقعدين مضمونين لدى سموتريتش واثنين آخرين في حزب الليكود.

ينتظر نتنياهو ضم مرشحين إلى الليكود ليظهر أنه مستعد لدفع ثمن، بينما هذه الخطة مريحة له لأن فينتر سيسر بحجز أماكن لأعضاء حزبه، يوسف حداد ونتالي شم طوف.

نُذكّر بأن بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين أعلنا هذا المساء عن اتحاد. ووفقاً للاتفاق: سيكون فيجلين في المكان الثاني مع إمكانية التغيير في حال انضمام رئيس "عمخ يسرائيل" عوفر وينتر.

على الرغم من الوحدة - سموتريتش ينوي الحفاظ على مقعديه المحفوظين، مما قد يدفع بأعضاء كنيست حاليين للخروج. في وقت سابق تم الإعلان أن الوزير قطع جولته في جنوب البلاد "على خلفية تطور سياسي مهم". بعد ذلك وصل إلى مقر قيادة الصهيونية الدينية.

فينتر رد على "حجز المكان" في قائمة سموتريتش-فيغلين: "شعب إسرائيل يطالب بشيء جديد، ليس المزيد من نفس الشيء. من يطلب حقًا دمج الحريديم في الجيش، ومنح الجنود وعائلاتهم، أبطالنا وبطلاتنا - ما يستحقونه حقًا. من يريد فعلاً تحقيق حسم، في غزة وفي كل الجبهات - 'شعبك إسرائيل' هي العنوان الوحيد له. لن نكون درعًا واقيًا لغفني وغولدكنوبف على حساب الجنود. جئنا لنقدم رسالة جديدة لشعب إسرائيل. يجب أن يقوم هنا شيء جديد. نحن نعني ما نقوله. هذه إرادة الشعب الذي يريد شيئًا آخر - ومن أجله نحن هنا. أيها الأصدقاء، ما كان لن يكون".