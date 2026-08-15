73 يوماً للانتخابات: ستُجرى الانتخابات التمهيدية في الليكود يوم الاثنين القادم، حيث من المتوقع أن يتم دفع العديد من الأسماء المعروفة إلى مراتب متأخرة في القائمة، وذلك بسبب المقاعد المحجوزة التي تم منحها لرئيس الحكومة بنيامين في قائمة الحزب. المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليملخ نشر هذا المساء (السبت) تفاصيل حول اسم إضافي يتم فحصه حالياً في الحزب.

كما ذكر، علمت i24NEWS أنه في حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتم فحص إمكانية منح مكان مضمون في قائمة الليكود للاعب كرة القدم منشيه زلكا، الذي يُعتبر أحد أكبر لاعبي هبوعيل حديرا ورمز النادي. يلعب في مركز الوسط الدفاعي وقلب الدفاع في هبوعيل حديرا، حيث يشغل أيضاً منصب القائد.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الفترة التي لعب فيها في الدرجات الدنيا وحتى صعود هبوعيل حديراه إلى الدرجة العليا، عمل زلكه في قسم النقل في مستشفى هليل يافه في مدينة الخضيرة في عام 2019، أوقد زلكه مشعلاً في مراسم إضاءة المشاعل في يوم الاستقلال الحادي والسبعين لدولة إسرائيل.