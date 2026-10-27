انتخابات الكنيست: عدد الناخبين في قرى الجولان الدرزية يقفز 3 أضعاف منذ 2022

ارتفع عدد أصحاب حق الاقتراع في القرى الدرزية الأربع في هضبة الجولان إلى نحو 8,100 شخص في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، التي تُجرى اليوم الثلاثاء، مقارنة بنحو 2,750 في انتخابات عام 2022، وفق المعطيات المنشورة.

وتُظهر الأرقام زيادة كبيرة في عدد أصحاب حق التصويت في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، في تطور يرتبط بارتفاع عدد سكان هذه القرى الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ارتفاع ملحوظ في القرى الأربع

في مجدل شمس، ارتفع عدد أصحاب حق الاقتراع من 1,338 في انتخابات الكنيست السابقة إلى 3,715 في الانتخابات الحالية. وفي بقعاثا، زاد العدد من 749 إلى 2,305.

أما في مسعدة، فارتفع عدد أصحاب حق التصويت من 461 إلى 1,293، بينما شهدت عين قنية زيادة من 207 إلى 831، أي ما يقارب أربعة أضعاف.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي في القرى الأربع من نحو 2,750 إلى قرابة 8,100 ناخب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بانتخابات عام 2022.

الجنسية الإسرائيلية تحدد حق التصويت

يقتصر التصويت في انتخابات الكنيست على المواطنين الإسرائيليين، ولذلك تعكس الزيادة في عدد أصحاب حق الاقتراع ارتفاعًا في عدد سكان القرى الأربع الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وتشير المعطيات إلى أن نحو 8,100 شخص من أصل قرابة 19 ألفًا من سكان القرى الأربع ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة يحملون الجنسية الإسرائيلية، أي ما يقارب نصف السكان البالغين.

ويأتي هذا التغير في أعقاب سقوط نظام الأسد، وسط تحول في عدد سكان القرى الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، وفقًا للمعطيات الواردة.