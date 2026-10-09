الانتخابات الإسرائيلية.. رئيس مجلس كفرمندا يحذر العرب من مقاطعة التصويت

تتواصل في المجتمع العربي داخل إسرائيل الدعوات إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وسط تحركات ونداءات تحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس كفرمندا، علي خضر زيدان، إلى حشد المواطنين للمشاركة في يوم الانتخابات، مطالبًا بالخروج بأعداد كبيرة والتوجه إلى صناديق الاقتراع.

وفي حديث لقناة I24NEWS، قال زيدان إن وجود جهات داخل لجنة المتابعة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات يمثل، بحسب وصفه، أمرًا خطيرًا، مضيفًا: «وجود جهات داخل لجنة المتابعة تقاطع الانتخابات هو أمر خطير للغاية، يجب إيقاف هؤلاء عند حدهم. فما الحكمة بمقاطعة الانتخابات؟ هذه المقاطعة ستؤدي إلى استمرار الحكومة الحالية».

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش داخل المجتمع العربي حول جدوى المشاركة في الانتخابات مقابل خيار المقاطعة، في وقت تسعى فيه جهات مختلفة إلى التأثير على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.

ويعتبر مؤيدو المشاركة الانتخابية أن التصويت يشكل إحدى أدوات التأثير السياسي والتمثيل داخل الكنيست، بينما تطرح جهات أخرى خيار المقاطعة باعتباره موقفًا سياسيًا احتجاجيًا على السياسات القائمة.

ويبقى حجم المشاركة العربية في الانتخابات مرتبطًا بمواقف الناخبين وتوجهاتهم يوم الاقتراع، وسط استمرار الجدل السياسي والمجتمعي حول أفضل السبل للتعامل مع المرحلة المقبلة