تتجه الأنظار في الساحة السياسية الإسرائيلية نحو السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة، وسط تقديرات تشير إلى اقتراب إبرام تسوية سياسية وقضائية واسعة تعيد رسم التحالفات القائمة.

وفي هذا السياق، رجّح المحلل والباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مردخاي كيدار، في حديث لقناة "i24NEWS"، أن ينضم غادي آيزنكوت إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مع نهاية مهلة الأسبوعين، وذلك في إطار صفقة متكاملة تُرضي جميع الأطراف. وأوضح كيدار أن آيزنكوت قد يواجه ضغوطاً وتبعات سياسية في حال رفضه الانضمام، مما يدفعه نحو القبول بصيغة تشاركية تقوم على تقاسم رئاسة الحكومة بالتناوب؛ بحيث يتولى نتنياهو أو من يخلفه من حزب الليكود رئاسة الوزراء خلال السنتين الأوليين، على أن يتسلم آيزنكوت المنصب في السنتين الأخيرتين، أو يشغل حقيبة الأمن في المرحلة الأولى، مستبعداً توليه وزارة الخارجية لعدم إجادته اللغة الإنجليزية.

وأشار كيدار إلى أن الصفقة المرتقبة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل مخرجاً قانونياً لملفات نتنياهو القضائية؛ إذ تحظر قرارات محكمة العدل العليا على من يواجه لوائح اتهام تولي منصب وزير عادي بينما تجيز له رئاسة الحكومة. وبحسب تقديراته، فإن إغلاق هذه الملفات سيحظى بترحيب ضمني من النيابة العامة لتفادي الحرج القانوني، لا سيما بعد الكشف خلال الأسابيع الماضية عن وجود مخالفات إجرائية في التحقيقات، وقبل موعد إدلاء المستشارة القضائية للحكومة بشهادتها أمام المحكمة خلال أيام، مما يجعل التسوية مخرجاً يضمن مكاسب متبادلة للحكومة والمعارضة والجهاز القضائي على حد سواء.