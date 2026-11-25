في أعقاب انتخابات الكنيست التي جرت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تشهد الساحة السياسية والقضائية في إسرائيل تغيرات متسارعة ومناورات مكثفة حول مسار تشكيل الحكومة المقبلة وموقع الأحزاب الحريدية فيها.

تغير موازين الكنيست وحراك القضاء

استهل الدكتور عمر مصالحه، الباحث في الديانة اليهودية والمجتمع الإسرائيلي، مداخلته بالتأكيد على أن أقل من شهر على انتخابات الكنيست كان كافياً لإحداث تحول شامل في بنية البرلمان لصالح معسكر التغيير. وأشار إلى أن هذا التحول شمل رئاسة الكنيست ورئاسات اللجان، معتبراً الكنيست البنية الأساسية للسلطة في إسرائيل.

وفي سياق متصل، لفت مصالحه إلى تحول وصفه باللافت على المستوى القضائي، يتمثل في توجه رئيس محكمة العدل العليا بطلب إيضاح من قائد المنطقة الوسطى في الجيش حول الأوضاع في الضفة الغربية، معتبراً أن مثل هذا التدخل أو طرح هذا السؤال كان مستبعداً أو ممنوعاً من منظور سياسي قبل الانتخابات.

مناورات تشكيل الحكومة وحسابات غادي آيزنكوت

يرى مصالحه أن الحكومة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً، متوقعاً أن يبرز اسم غادي آيزنكوت في المشهد بعد أكثر من أسبوعين من الحراك الجاري، فيما تمثل التحركات الحالية مناورات سياسية. وأوضح أن بنيامين نتنياهو يتحرك بحنكة سياسية، لكن قادة قوائم التغيير، وفي مقدمتهم آيزنكوت، يمتلكون أيضاً خبرة سياسية، رغم وجود حالة من تراجع الثقة لدى شرائح في الوسط العربي والأغلبية في المجتمع الإسرائيلي تجاه أحزاب التغيير.

واستبعد الباحث في الديانة اليهودية والمجتمع الإسرائيلي بشكل قاطع إمكانية قيام حكومة وحدة مع حزب الليكود، معتبراً أن مجرد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة ولو ليوم واحد ستعني نهاية آيزنكوت في الحياة السياسية، ومشيراً إلى أن آيزنكوت يمتلك ذكاءً فطرياً في قراءة هذه الحسابات.

الحريديم بين الولاء التقليدي وحسابات المفاوضات

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة يقودها آيزنكوت والابتعاد عن حلفائها التقليديين، أوضح مصالحه أنه أشار منذ ثاني أيام الانتخابات إلى أن الأحزاب الحريدية الأشكنازية، مثل "يهدوت هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، كانت محل نقاش واتصالات قبل الانتخابات مع آيزنكوت ومجموعته.

وأضاف أن هذه الأحزاب تبدي تخوفاً من توجهات حزب "شاس" الذي يراه يمينياً أكثر من الليكود. وشدد مصالحه على أن المفاوضات والاتفاقات الحاسمة لدى الأحزاب الحريدية لا تُحسم عبر أعضاء الكنيست أو رؤساء الأحزاب، بل عبر المرجعيات والقيادات الدينية من الحاخامات والأدموريم. وكشف أن القائد الروحي لليهود الليتوانيين دعا قبل أيام إلى التفاوض الجدي مع آيزنكوت، معتبراً أن هذا التطور يختصر الكثير من المشهد السياسي الراهن