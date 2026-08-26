انقسام في اليمين الإسرائيلي حول نتنياهو والأحزاب الجديدة قبيل الانتخابات

انتقد رئيس قائمة "الوحدة- يمين" الانتخابية، غلعاد أردان، دعوة بنيامين نتنياهو (رئيس قائمة "الليكود" أكبر قوائم اليمين) للناخبين اليمينيين، إلى تجنب التصويت للأحزاب التي وصفها نتنياهو بأنها "فتات احزاب" خشية ضياع أصواتهم.

وقال إردان في حديث إذاعي:" أعتقد أن هذا تصريح نتنياهو مناهض للديمقراطية، لأننا نعيش في نظام ديمقراطي، وللقوى الجديدة الحق في محاولة إقناع الرأي العام، بما يجب تغييره في الوضع الراهن في البلاد، لتحسين مستوى المعيشة وجودتها، وقبل الانتخابات، تُعد هذه فرصة سانحة لجميع القوى الجديدة، لمحاولة إقناع الرأي العام".

من جانبه علّق رافي بن شطريت، المرشح في قائمة "إسرائيل بيتنا" الانتخابية (المعارضة)، على إطلاق قائمة "شعب إسرائيل" (يمين) الجديدة بقيادة عوفر فينتر.

وقال إن فينتر شخص إيجابي، وكان ضابطًا كفؤًا في الجيش الإسرائيلي. مع ذلك، يُقدّر بن شطريت أنه لا ينوي الانضمام إلى الكتلة المعارضة لحكومة نتنياهو: "سمعتُ منه بعض الأمور التي قد أتفق معها، لكنني لم أسمع منه جملةً جوهرية. هناك حكومةٌ أوصلتنا إلى واقعٍ جيوسياسي واستراتيجي وأمني كارثي، وهي المسؤولة مباشرةً عن مجزرة 7 أكتوبر. لم أسمع منه أنه لا ينوي الجلوس تحت قيادة نتنياهو الذي أوصلنا إلى واقع مجزرة 7 أكتوبر".