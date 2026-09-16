نفى حزب "يَيشَر!" نفياً قاطعاً اليوم (الأربعاء) ما نُشر في N12 حول أن غادي أيزنكوت تعهّد، خلال لقاء عقده مساء أمس مع منتدى رؤساء السلطات البدوية في الشمال، بضم ت إلى الحكومة القادمة برئاسته. وزُعم أيضاً أن اثنين من رؤساء السلطات الذين شاركوا في اللقاء أكّدوا ذلك.

"كذب وافتراء. هذه الأمور لم تُقَل أبدًا، ولا حتى بالتلميح"، ردوا في "يَشير!"، "الشراكة في الحكومة ستكون ممكنة فقط مع الأحزاب التي تلتزم بالمبادئ الثلاثة الأساسية المعروفة والمعلنة للجمهور: الاعتراف بقيم وثيقة الاستقلال، الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وأداء الجميع للخدمة العسكرية".

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هذا وختموا"كما وأكدنا أيضًا على حقيقة أن الأحزاب التي لا تعترف بحماس كمنظمة إرهابية والتي تقع على دولة إسرائيل ويجب تدميره، لن تكون جزءًا من الحكومة التي سنقيمها". ورد رئيس "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان قائلاً: "اقرأوا شفاهي - لن تقوم حكومة مع القائمة العربية الموحدة ".

قبل حوالي أسبوعين، أعلن رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس عن منح مكان مضمون لعضو "يش عتيد" السابق، يوآف سيغالوفيتش، في قائمته. وقال سيغالوفيتش: "لن نغير الماضي لأنه حقيقة قائمة، دور القيادة هو تغيير الواقع."