تقرير: "الليكود" يبحث سرًا سيناريو حكومة تناوب بين نتنياهو وآيزنكوت

أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين في قائمة "الليكود" الانتخابية أكبر قوائم اليمين، يدرسون سيناريوهات لليوم التالي للانتخابات، في حال فشل أي من المعسكرين في الحصول على 61 مقعدًا، الغالبية المطلومبة لتشكيل حكومة. ومن بين السيناريوهات التي يجري بحثها إقامة حكومة وحدة واسعة بالتناوب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس قائمة "يشار" الانتخابية اكبر قوائم اليسار غادي آيزنكوت، بحيث يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولًا ثم ينقلها لاحقًا إلى آيزنكوت.

وبحسب التقرير، يدور النقاش حول إيجاد ضمانات تمنع تكرار تجربة حكومة التناوب بين نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، والتي لم تنتقل فيها رئاسة الحكومة إلى غانتس كما نص الاتفاق. ومن بين الأفكار المطروحة ربط موعد التناوب بانتقال نتنياهو مستقبلًا إلى منصب رئيس الدولة، بعد انتهاء ولاية الرئيس إسحق هرتسوغ، إلى جانب آليات سياسية وقانونية تضمن تنفيذ الاتفاق، مثل ترتيبات تتعلق بالميزانية والتصويت على حجب الثقة.

وتأتي هذه المداولات في إطار دفع نتنياهو مؤخرًا باتجاه تشكيل "حكومة واسعة"، وسط تقديرات داخل "الليكود" بأن معسكر اليمين قد لا يضمن الحصول على 61 مقعدًا. وفي المقابل، نفى "الليكود" التقرير بشكل قاطع، وقال إن "هذا خبر كاذب لم يحدث ولم يكن موجودًا"، مؤكدًا أن الخيارين المطروحين، من وجهة نظره، هما "حكومة يمين واسعة برئاسة نتنياهو أو حكومة يسار برئاسة آيزنكوت مع يائير غولان والأحزاب العربية".