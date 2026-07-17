من يتصدر السباق على رئاسة الحكومة في إسرائيل؟| استطلاع i24NEWS

تاريخ الانتخابات للكنيست الـ26 تقرر بشكل رسمي هذا الأسبوع, وبعد أسبوع حافل بالتقلبات السياسية واندفاعة القوانين التي تم تمريرها في الجلسة العامة، إلى جانب إعلان استقالة أعضاء كنيست وأشخاص ذوي مناصب في الحكومة، أظهر استطلاع i24NEWS ومعهد "دايركت بولس" ، والذي نُشر الخميس، نتائج مثيرة جدًا للاهتمام في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة.

سألنا - لو كانت انتخابات الكنيست تُجرى اليوم، لمن كنتم ستصوتون؟

الليكود يتصدر بـ28 مقاعد، انخفاض بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، "ييشر" لجادي أيزنكوت يسجل ارتفاعًا بمقعد واحد ويصل إلى 22 مقعدًا. الديمقراطيون يرتفعون بمقعد واحد ويصلون إلى 11 مقعدًا.

حزب "ياحد" وحزب شاس يبقيان مستقرين، مع تسعة مقاعد لكل حزب. إسرائيل بيتنا تخسر مقعدًا واحدًا، وتنخفض إلى ثمانية مقاعد، ويهودوت هتوراة تحافظ على ثمانية مقاعد. القائمة المشتركة تبقى مستقرة مع 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت بزعامة بن غفير تخسر مقعدًا واحدًا وتحصل على 7 مقاعد.

الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش تسجل عددًا مرتفعًا نسبيًا، وتقوى إلى 6 مقاعد. القائمة العربية الموحدة تحافظ على 5 مقاعد.

حزب "بيت صهيوني" برئاسة حيلي تروفر لا يتجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب "هوية" برئاسة فيجلين، "كاحول لافان" برئاسة غانتس والحزب الاقتصادي لا يتجاوزون نسبة الحسم.

الائتلاف يقف على 58 مقعدًا، والمعارضة على 62.

من الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة؟

سألنا أيضًا: من الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة - بنيامين نتنياهو أم غادي أيزنكوت؟

المستطلعون فضلوا إيزنكوت لرئاسة الحكومة بنسبة 47%، بينما حصل نتنياهو على 44%. 9% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 16 يوليو 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لوحة عيّنة، بين 550 فرداً بالغاً (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±4.1% باحتمالية 95%.