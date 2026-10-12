صرحت سيدة الأعمال غاليا ألبين بحدة ضد ناخبي الليكود المرتبطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي مقابلة مع بودكاست "الكل مفتوح" مع آفي شوشان ادعت أن "البيبيستيم (أنصار نتنياهو) هم فقط من الشرقيين". وذكرت ألبين أنه خلال لقاءات مع نساء في سديروت وديمونا سألتهم لمن سيصوتن، وبحسب قولها تلقت الإجابة "بيبي" حتى بعد أن تحدثن عن الأذى الذي تعرضن له في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

قالت "لا أعرف، فقط مزراحيم (شرقيون)"، وتابعت. "لا أعرف كيف لا أصوت لليكود. ماذا يعني لا تعرفين؟ أليس هناك علاقة بين يدك التي تضع الورقة وبين عقلك؟ هذه كارثة. صوّتي لليبرمان، لبينيت، صوّتي لأي شيء آخر".

شوشان سألها لاحقًا: "ما قصة المزراحيم (الشرقيون)؟"، وخلال الحديث طرح أيضًا إمكانية أن يكون التصنيف نفسه إشكاليًّا. وقال: "حتى أنا كمزراحي (شرقي) يعتبرونني بيبيست (مناصر لنتنياهو)، فربما يجب أن نتوقف عن هذا التصنيف؟ عن هذه التسميات؟"

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ألبين أجابت: "لدي حقًا أخبار لك. هل تعلم من هو الوحيد بين جميع الببيستيين (أنصار نتنياهو) الذي ليس ببيست؟ بيبي نفسه".

لاحقاً وصفت نتنياهو بكلمات قاسية: "أشكنازي (غربي)، مُترف، غير مهتم إطلاقاً، مُتغطرس، عنصري، وبعيد جداً عن كونه مؤيداً لبيبي". وبحسب قولها: "إذا كان هناك قطيع كامل يعتقد أن 'أنا بيبيست' عن شخص لا يعيره أي اهتمام وهو بنفسه بعيد جداً عن كونه بيبيست، فماذا يجب أن أظن بهؤلاء البيبيستين؟"

"أنا ذاهبة للتصويت لصالح بينيت"

ألبيْن تطرقت أيضًا إلى تفضيلها السياسي وقالت إنها تنوي التصويت لنفتالي بينيت.

"أنا سأصوّت لبينيت وأعتقد أن بينيت هو الشخص الذي لديه أكثر خبرة، وهو بالفعل قادر"، قالت. وأضافت أنها تود أن ترى التشكيلة القيادية التالية: بينيت كرئيس وزراء، يائير لابيد كوزير خارجية وغادي آيزنكوت كوزير دفاع.

بحسب قولها، فإن دمجًا كهذا، إلى جانب "الأشخاص الرائعين" في قوائمهم، يمكن من وجهة نظرها أن يؤدي إلى تغيير.

ألبين، من مواليد 1949، هي سيدة أعمال، ناشرة، كاتبة، ممثلة، محاضرة ومقدمة برامج تلفزيونية. في الماضي كانت أيضاً ناشطة في السياسة وترشحت ضمن قائمة "بنينا روزنبلوم" للكنيست عام 1999، ولاحقاً في الانتخابات التمهيدية لحزب كاديما استعداداً لانتخابات الكنيست الثامنة عشرة.

البودكاست "الكل مفتوح" بتقديم آفي شوشان، برعاية مجموعة دونيتس إلعاد Dunietz-Elad Group يُصوَّر في استوديوهات مينكوفسكي للإعلام.