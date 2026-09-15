حملة "العرب يتدفقون" تعود - وهذه المرة ستركز على مصوتي المعارضة، جاء هذا وفقا ما نشره مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي.

في الليكود يستعدون لاستغلال قرار رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، بنشر نسب التصويت حسب كل صندوق اقتراع - من أجل تحفيز الناخبين عن طريق عرض نسب تصويت عالية في معاقل المعارضة وفي المدن العربية.

كان القرار الأصلي لسولبرغ يهدف إلى تعويض الليكود عن حظر استخدام نظام "إلكتور"، إلا أن الحزب قد يستفيد الآن من المسارين معًا، إذ يعتزم عرض نسب التصويت المرتفعة في معاقل المعارضة أمام قاعدته الانتخابية.وبحسب التقديرات داخل الليكود، فإن نسب المشاركة في معاقل أحزاب المعارضة ستكون مرتفعة جدًا خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يدفع الحزب إلى توظيف هذه البيانات في حملته الموجهة إلى مؤيديه.

نُذكّر بأنه بعد نقاش طويل وعاصف، صادقت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأحد بأغلبية 19 مؤيدًا مقابل 11 معارضين، على أن ممثلي الأحزاب يمكنهم الاستمرار في تحديث المعلومات في الوقت الحقيقي – من أدلى بصوته ومن لم يفعل بعد. في البداية تم رفض هذه الخطوة من قبل نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، لكن المحكمة العليا التي نظرت في الموضوع قررت أن الأمر ليس من صلاحياته، وأعادت القرار للجنة.

كما هو معروف، بدأت الضجة في الشهر الماضي، عندما قرر سولبرغ أن أعضاء لجان الصناديق والمراقبين من قبل قوائم المرشحين والأحزاب الموجودين في صناديق الاقتراع - لن يُسمح لهم بالإبلاغ خلال يوم الانتخابات لأحزابهم عن هوية الناخبين الذين حضروا للتصويت. كما تقرر في القرار، أن نقل معلومات حول الفعل نفسه للتصويت وظروفه، بما في ذلك وقت التصويت ونوع الصندوق (مثل الصناديق في المستشفيات أو الصناديق للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، على سبيل المثال) يشكل انتهاكًا للخصوصية ولا يُسمح به وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية.

لاحقًا، أشار سولبرغ إلى أنّ قوانين الانتخابات لا تخوّل ممثلي الأحزاب نقل هذه المعلومات لأغراض نشاط حزبي، وفي ظل غياب تخويل صريح - نقل المعلومات ممنوع. القرار أدى إلى التماس من حزب الليكود للمحكمة العليا، التي قررت الأسبوع الماضي أن يُعاد القرار كما ذُكر إلى لجنة الانتخابات المركزية، وأن البت في هذا الموضوع ليس من صلاحية سولبرغ.