استطلاع i24NEWS يفجر مفاجأة: فينتر يتراجع والليكود يعزز قوته | النتائج الكاملة

أقل من أسبوع على إغلاق القوائم، والأحزاب بدأت في تشكيل قوائمها النهائية. أمس (الثلاثاء)، أعلن بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين عن ترشحهما المشترك، وأطلق عوفر وينتر حزب "عمך إسرائيل"، وفي حزب الليكود يدرسون نقل طالي جوتليب إلى حزب "عوتسما يهوديت"، بينما من جهته وضع إيتمار بن غفير موعداً نهائياً في هذا الشأن. أظهر استطلاع مقاعد أجرته i24NEWS بواسطة معهد "دايركت بولس" برئاسة تسوريئيل شارون، تساوياً بين الكتل لأول مرة منذ منتصف مايو.

لو أُجريت الانتخابات اليوم، كان حزب الليكود سيحصل على 27 مقعداً، بزيادة مقعد واحد مقارنة مع استطلاع i24NEWS الأخير في 26 أغسطس. حزب ييشر يبقى ثابتاً مع 23 مقعداً، والحزب الديمقراطي يخسر مقعداً واحداً ويحصل على تسعة مقاعد.

حزب "بيحد" برئاسة بينيت يقوى بمقعد واحد ويحصل على تسعة مقاعد، يهدوت هتوراه تبقى مستقرة مع ثمانية مقاعد، القائمة المشتركة تقوى بمقعد واحد وتحصل على سبعة مقاعد، عوتسما يهوديت تقوى أيضاً بمقعد واحد وتقف هي أيضاً على سبعة مقاعد.

حزب شاس يبقى مستقرًا مع سبعة مقاعد، "إسرائيل بيتנו" تخسر مقعدًا واحدًا وتحصل على سبعة مقاعد. الصهيونية الدينية تقوى بمقعدين مقارنة مع الاستطلاع الأخير وبعد التحالف مع فيجلين، وتحصل على ستة مقاعد. وتغلق القائمة كل من حزب "راعم"، الذي بعد حجز مكان ليوآف سيغلوفيتش يفقد مقعدًا واحدًا ويحصل على خمسة مقاعد، وحزب "عمך إسرائيل" الذي يرأسه وينتر، والذي يحصل أيضًا على خمسة مقاعد بعد أن كان قد حصل على ثمانية في الاستطلاع السابق.

لأول مرة منذ منتصف مايو، الكتل تحصل على 60 مقعداً. الائتلاف مع 60 مقعداً كما ذُكر، المعارضة مع 48 مقعداً، والأحزاب العربية مع 12 مقعداً.

الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم وتحصل على أقل من 1%: أخي، إلى العلم، البيت الصهيوني، الوحدة، الاقتصادية، الجمهور الحريدي، الجمهور، إسرائيل أولاً، كاحول لافان، نعم لإسرائيل، اللون الأسود.

كيف سيؤثر تحالف سموتريتش ووينتر على خريطة المقاعد البرلمانية؟

شمل الاستطلاع أيضًا إمكانية توحيد عوفر فينتر وحزبه مع الصهيونية الدينية وزيهوت في حزب واحد باسم "اتحاد أحزاب اليمين" برئاسة سموتريتش، ومن جهة أخرى ستنتقل تالي غوتليف إلى عوتسما يهوديت.

في مثل هذه الحالة، الليكود يفقد مقعدًا واحدًا ويحصل على 26 مقاعد، ييشر تبقى مستقرة مع 23 مقاعد، اتحاد أحزاب اليمين يحصل على 11 مقاعد، مما يجعل عدد مقاعد الحزبين بشكل منفصل متساوي (ستة لسموتريتش وفايجلين، وخمسة لفينتر). الديمقراطيون يحصلون أيضًا في هذا الوضع على تسعة مقاعد، وكذلك حزب "معًا"، الذي يبقى هو أيضًا مع تسعة مقاعد.

يهدوت التوراة تبقى مع ثمانية مقاعد، عُوتسماه يهوديت تقوى بمقعد واحد وتحصل على ثمانية مقاعد، القائمة المشتركة تبقى مع سبعة مقاعد، وكذلك إسرائيل بيتنا وشاس تبقيان كل واحدة مع سبعة مقاعد. حزب القائمة العربية الموحدة يغلق القائمة مع خمسة مقاعد.

الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم وتحصل على أقل من 1%: أخ"י، إلى الراية، البيت الصهيوني، الوحدة، الاقتصادية، الجمهور الحريدي، الجمهور، إسرائيل أولا، أزرق أبيض، نوعام لإسرائيل، اللون الأسود.

صورة المقاعد بين الكتل تبقى كما هي أيضًا في هذا الوضع.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة "دايركت بولس" بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 2 سبتمبر 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لوحة استبيان، في صفوف 522 مشاركًا بالغًا (18+) يشكّلون عينة ممثلة لسكان إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% بنسبة احتمال 95%.