منصور عباس يفاجئ الجميع.. تحالف محتمل مع قيادي يهودي من "يش عتيد"

أثارت تقارير عن مفاوضات بين رئيس حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، ونائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق يوآف سيغالوفيتش، موجة واسعة من الجدل داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، بعد الحديث عن إمكانية انضمام الأخير إلى قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع "واينت"، فإن سيغالوفيتش، المنتمي إلى حزب "يش عتيد"، أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى "القائمة الموحدة"، فيما يبقى القرار النهائي بيد منصور عباس، الذي يواجه في المقابل اعتراضات من داخل الحزب على فكرة ضم مرشح يهودي إلى القائمة العربية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حاول عباس تهدئة الجدل، مؤكداً في بيان باللغة العربية أن الحزب يركز حالياً على التحضير لمؤتمره العام المقرر في 22 أغسطس/آب 2026، واستكمال الانتخابات الداخلية، مشيراً إلى أن أي تحالفات أو انضمام شخصيات مستقلة سيتم بحثها في مرحلة لاحقة وبعد تقييم جدواها السياسية والانتخابية.

وأوضح عباس أن أي خطوة مستقبلية يجب أن تخدم أهداف الحزب، وفي مقدمتها إسقاط حكومة اليمين، والمشاركة في تشكيل حكومة بديلة، إلى جانب معالجة قضايا المجتمع العربي، مثل الجريمة والعنف، وهدم المنازل، وتعزيز المساواة.

ويشير التقرير إلى أن الاتصالات بين عباس وسيغالوفيتش بدأت قبل نحو سبعة أشهر، عندما كشف عباس خلال مقابلة إذاعية لأول مرة عن رغبته في ضم شخصية يهودية إلى قائمة الحزب، مشيداً بسيغالوفيتش لدوره في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي خلال فترة توليه منصب نائب وزير الأمن الداخلي.

ويرى مراقبون أن انضمام سيغالوفيتش، إذا تم، قد يمنح "القائمة الموحدة" صورة حزب عربي-يهودي، ويعزز فرصه في الانضمام إلى ائتلاف حكومي مستقبلي، إلا أن القرار النهائي من المتوقع أن يُحسم بعد مؤتمر الحزب في أواخر أغسطس\آب.