كما نُشر في i24NEWS: إقالة غافني ومكليب بدأت مساء السبت. الحاخام لاندو بعث رسائل شخصية للاثنين، وأُشير إلى أن الأمر يتعلق بالحاجة إلى "تجديد أعضاء الكنيست".

حاخامات "ديغل هتوراه" الحاخام لاندو والحاخام هيرش صادقوا مساء السبت على الإقالة. حالياً يتم مناقشة الطريقة التي سيتم بها إعلان الإقالة، ولا يزال غير واضح من هم أعضاء الكنيست الذين سيدخلون بدلاً منهم. تم الاتفاق على أن يعقوب آشر ويتسحاق فيندروس سيبقيان، وآشر سيترأس الحزب.

يعقوب آشر مقرب من بيت الحاخام لندو وقاد الخط ضد رئيس الحكومة نتنياهو في الفترة الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة أوضح في عدة مناسبات أنه لن يعلن عن دعم تلقائي لنتنياهو كما فعل في الماضي.

يشار الى أنه، قبل يومين نشرنا عن الضجة المتوقع في الحزب، قبيل إغلاق القوائم للكنيست السادسة والعشرين: للمرة الأولى منذ عام 1988، حاخامات "ديغل هتوراه" يبادرون إلى تغيير دراماتيكي في تركيبة الكتلة، حيث من المتوقع أن يبقى الرئيس موشيه غافني وعضو الكنيست أوري مكليب خارج القائمة.

كما نشرنا أيضًا أن من المتوقع أن يحل عضو الكنيست يعقوب آشر محل غافني ليرأس "ديجل هتورا" ويقود القائمة الموحدة بموجب الاتفاق السياسي. في الوقت نفسه، تدرس الحركة مرشحين جدد سيتم إدراجهم لاحقًا في القائمة؛ من بين الأسماء البارزة موشيه روزنتال، المقرب من قيادة الحركة والذي يشغل منصبًا إداريًا في بلدية بني براك.

بالإضافة إلى ذلك، في يهدوت هتوراة ينتظرون قرارًا بشأن مستقبل عضو الكنيست يسرائيل آيخلر، بينما من المتوقع أن يواصل الوزراء يتسحاق غولدكنوف ومئير فوروش، إلى جانب عضو الكنيست يعقوب تسلر، ولاية إضافية.

غافني هو أقدم أعضاء الكنيست، حيث انتُخب لأول مرة في عام 1988 ويشغل المنصب بشكل متواصل منذ عام 1999. في السابق شغل منصب نائب وزير الشؤون الدينية، ورئيس لجنة المالية، ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا.

دخل مكليب الكنيست لأول مرة في صيف 2008 ويُعتبر نشيطًا - سواء في مجال الحضور أو في مجال التشريع. شغل، من بين أمور أخرى، منصب نائب رئيس الكنيست ورئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا، ونائب وزير في مكتب رئيس الحكومة المسؤول عن الهيئة الحريدية وهيئة الناجين من المحرقة ونائب وزير في وزارة المواصلات.

يعقوب آشر، المتوقع أن يشغل منصب رئيس حزب "ديجل هتوراه"، يُعتبر قريباً من بيت الحاخام لندو ويقود الخط المعارض لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة أوضح في عدة مناسبات أنه لن يعلن عن دعم تلقائي لنتنياهو، كما تم في الماضي. في السابق كان رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، الأمين العام لحزب "ديجل هتوراه"، ورئيس بلدية بني براك بين السنوات 2008–2013.