إعادة فرز أصوات "الليكود" لحسم المنافسة بين غمليئيل وعطية

منافسة محتدمة على المركزين الـ 25 والـ 35 في قائمة "الليكود" الانتخابية

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
أنصار حزب الليكود يصلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية لليكود في مركز اقتراع في أشدود ، 10 أغسطس ، 2022.
أنصار حزب الليكود يصلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية لليكود في مركز اقتراع في أشدود ، 10 أغسطس ، 2022.Flash 90

الانتخابات التمهيدية (برايميرز) لقائمة ولائحة "الليكود" الانتخابية: تقرر إعادة فرز الأصوات في مركز الاقتراع في بلدة بئر يعقوب، حيث ستُحسم نتيجة المنافسة الشديدة بين الوزيرة غيلا غمليئيل وعضو الكنيست إيتي عطية. وستحتل إحداهما المركز الخامس والعشرين في القائمة، بينما ستحتل الأخرى المركز الخامس والثلاثين.

"الليكود" اليميني هي أكبر الكتل النيابية حاليا في البرلمان (الكنيست) ويتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

انتخابات الليكود الداخلية.. أيوب القرا يكشف موقفه ويتحدث عن حصوله على نسبة قليلة من الأصوات
انتخابات الليكود الداخلية.. أيوب القرا يكشف موقفه ويتحدث عن حصوله على نسبة قليلة من الأصوات
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات