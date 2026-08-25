إعادة فرز أصوات "الليكود" لحسم المنافسة بين غمليئيل وعطية

الانتخابات التمهيدية (برايميرز) لقائمة ولائحة "الليكود" الانتخابية: تقرر إعادة فرز الأصوات في مركز الاقتراع في بلدة بئر يعقوب، حيث ستُحسم نتيجة المنافسة الشديدة بين الوزيرة غيلا غمليئيل وعضو الكنيست إيتي عطية. وستحتل إحداهما المركز الخامس والعشرين في القائمة، بينما ستحتل الأخرى المركز الخامس والثلاثين.

"الليكود" اليميني هي أكبر الكتل النيابية حاليا في البرلمان (الكنيست) ويتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.