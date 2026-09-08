كشفت قيادة حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين الذين حصلوا على مقاعد مضمونة بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استعدادًا للانتخابات المقبلة للكنيست، وفي مقدمتهم الإعلامي والمحلل السياسي يعقوب بردوغو، الذي سيحتل المركز الـ11 في قائمة الحزب.

ويُعد اختيار بردوغو وهو من أب وأم يهوديين مغربيين من أبرز قرارات نتنياهو في تشكيل القائمة، في ظل ارتباطه الوثيق بالخط السياسي لرئيس الوزراء وكونه من الأصوات البارزة في معسكر اليمين. ويقدم الليكود بردوغو باعتباره شخصية مؤثرة قادرة على مخاطبة قاعدة الحزب والناخبين اليمينيين، إلى جانب حضوره الإعلامي الواسع، ولا سيما عبر القنوات والمنصات المحسوبة على اليمين.

ويأتي انضمام بردوغو إلى قائمة الليكود بعد سنوات من نشاطه الإعلامي والسياسي، إذ عُرف بمواقفه الداعمة لنتنياهو وبحضوره البارز في النقاشات المتعلقة بالحكومة، والنظام القضائي، والحكم والسياسات الأمنية. ويُنظر إلى منحه المركز الـ11 باعتباره مؤشرًا على الوزن السياسي الذي يمنحه نتنياهو لهذا التيار داخل الحزب.

من هم أصحاب المقاعد المضمونة؟

إلى جانب بردوغو، أعلن الليكود عن سبعة مرشحين جرى تثبيت مواقعهم في القائمة. وتتصدر القائمة تالِيك غويلي، والدة الشرطي راني غويلي الذي قتل بهجوم 7 أكتوبر، في المركز التاسع، بينما جاء يعقوب بردوغو في المركز الـ11.

وفي المركز الـ15 جاء إليشع ميدان، وهو جندي احتياط أصيب بجروح بالغة خلال الحرب في غزة وفقد ساقيه، بينما حصل المحامي دافيد بيتر على المركز الـ16.

كما ضمت القائمة إيلي غولدشميت، عضو الكنيست السابق عن حزب العمل، في المركز الـ26، وإيتسيك بونتسل، والد الجندي الراحل عميت بونتسل وأحد الأصوات البارزة بين عائلات قتلى الجيش، في المركز الـ29. أما العميد احتياط أمير أفيفي، مؤسس حركة "الأمنيين"، فسيشغل المركز الـ35.

وتعكس قائمة المرشحين الذين اختارهم نتنياهو مزيجًا من شخصيات إعلامية وسياسية وأمنية، إلى جانب ممثلين عن عائلات قتلى الحرب والجرحى، بما يعكس الملفات التي يسعى الليكود إلى إبرازها في حملته الانتخابية المقبلة. وتشمل القائمة قضايا الأمن والحرب، إلى جانب الخط المحافظ في ملفات القضاء والحكم والإعلام.

ويبرز بردوغو بشكل خاص بين هذه الأسماء، باعتباره الشخصية الأكثر ارتباطًا بالإعلام والسياسة في القائمة الجديدة، في خطوة يمكن أن تعكس رغبة نتنياهو في تعزيز الخطاب اليميني داخل الليكود واستقطاب الناخبين الذين يشكلون قاعدته السياسية الأساسية.