الليكود يطالب بشطب الموحدة والقائمة المشتركة.. ويهاجم إيزنكوت وغولان وليبرمان

أعلن حزب الليكود أنه سيتقدم بطلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات المقبلة، في خطوة تصعيدية جديدة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل.

وقال الليكود في بيان إن الكنيست الإسرائيلي "لا مكان فيه لمن يضر بجنود الجيش الإسرائيلي"، متهماً القائمتين بعدم القدرة على وصف حماس وحزب الله بأنهما منظمتان إرهابيتان.

وزعم الحزب أن الحزبان العربيان يمثلان، وفق وصفه، "شركاء طبيعيين" لرئيس حزب "ييشر"، غادي إيزنكوت، متهمًا إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة بمشاركة يائير غولان وأفيغدور ليبرمان.

وأضاف الليكود أن السماح بمثل هذا السيناريو "يجب ألا يحدث"، في إشارة إلى رفضه تشكيل ائتلاف حكومي يضم هذه الأحزاب والقوائم.

ويأتي تحرك الليكود في وقت بدأت فيه الأحزاب الإسرائيلية تكثف استعداداتها للانتخابات المقبلة، وسط منافسة متزايدة على تشكيل التحالفات والكتل البرلمانية، فيما يتوقع أن تشكل مسألة مشاركة الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية أحد الملفات السياسية المثيرة للجدل خلال الحملة الانتخابية.