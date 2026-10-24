تبقّى عدة أيام على انتخابات 202، هذا ونشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات حول أعداد أصحاب حق التصويت وتحليل السكان.

وفقًا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية التي ينشرها مكتب الإحصاء المركزي، يوجد في إسرائيل 7.3 مليون مواطن لهم حق التصويت. ووفقًا لمكتب الإحصاء، حوالي 6.5 مليون منهم يقيمون بشكل دائم في إسرائيل، وحوالي 810 آلاف يقيمون في الخارج.

منذ الانتخابات للكنيست الـ25 في نوفمبر 2022، ازداد عدد أصحاب حق التصويت في إسرائيل بنسبة 5.4% - أي 333 ألف شخص.

حوالي 766 ألف حريديم لديهم حق التصويت

وفقًا للتوزيع حسب السكان من أصحاب حق الاقتراع المقيمين في إسرائيل، يتبين أن 77% من أصحاب حق الاقتراع هم يهود، منهم 13.6% من الحريديم. من بين جميع أصحاب حق الاقتراع (الذين يقيمون في إسرائيل وفي الخارج)، تبلغ نسبة الحريديم 10.5% (حوالي 766 ألف). أما نسبة العرب من أصحاب حق الاقتراع المقيمين في البلاد فهي 18%، و5% هم آخرون – مسيحيون غير عرب، أتباع ديانات أخرى وأشخاص بلا تصنيف ديني.

وفقًا للتقسيم حسب الفئات العمرية، حوالي 15.1% من أصحاب حق الاقتراع هم شباب بين 18 و24 عامًا، 27.6% بين 25 و39 عامًا، و31% بين 40 و59 عامًا. وتبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع ممن هم فوق سن الستين حوالي 26.3%.

حوالي 5,017 ألف شخص (77٪) من أصحاب حق الاقتراع المقيمين في إسرائيل هم يهود، منهم حوالي 684 ألف (13.6٪) من الحريديم. حوالي 1,159 ألف شخص (18٪) من أصحاب حق الاقتراع هم عرب . حوالي 346 ألف شخص (5٪) هم آخرون يُعرّفون كمسيحيين غير عرب وسكان بدون تصنيف ديني – معظمهم مهاجرون وأفراد عائلاتهم الذين لا يُسجلون كيهود في سجل السكان.

عامل آخر يؤثر على نسبة أصحاب حق الاقتراع بين مجموعات سكانية مختلفة هو توزيع الأعمار داخل كل مجموعة. في مجموعة سكانية فيها الكثير من الأطفال أو سكان ليس لديهم حق اقتراع (خاصة في القدس الشرقية والجولان)، ستكون نسبة أصحاب حق الاقتراع أقل بكثير من نسبتهم في المجتمع عامة. على سبيل المثال، تبلغ نسبة العرب من بين أصحاب حق الاقتراع 18%، بينما نسبتهم في المجتمع العام هي 22%. وبشكل مشابه، تبلغ نسبة الحريديم الذين يحق لهم التصويت 10.5%، في حين أن نسبتهم في المجتمع هي 13.9%.

أعلى نسبة من أصحاب حق الاقتراع حسب توزيع البلدات هي في المطلة (83.8% من سكانها لديهم حق الاقتراع)، بينما النسبة الأدنى هي في بلدة مسعدة (30.1%).

نسبة أصحاب حق الاقتراع في معظم المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة تتراوح بين 70% و-80%. في ثلاث مدن كانت النسبة أقل بشكل ملحوظ من الباقي: القدس (39.2%)، بيت شيمش (47.1%) وبني براك (50.4%)، بسبب التركيبة العمرية الفتية فيها.