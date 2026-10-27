نتائج دراماتيكية في استطلاع «i24NEWS": فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم والائتلاف يحصل على 55 مقعدًا | النتائج الكاملة
الليكود مع 27 مقعدًا، يشار 20 مقعدًا • كتلة نتنياهو مع 55 مقعدًا، كتلة أيزنكوت مع 49 مقعدًا، الأحزاب العربية مع 16 مقعدًا • فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
انتخابات 2026 تصل إلى نهايتها: بعد يوم حافل بحملات "جيڤالد" من جميع الأحزاب، ونسب تصويت كسرت أرقامًا قياسية تاريخية، من المتوقع أن تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة 22:00 مساءً (الثلاثاء). قناة i24NEWS ستواكب جميع الأحداث ببرنامج خاص، وستكون الذروة عند نشر عينة استطلاع i24NEWS ومعهد دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون في تمام الساعة 22:00 بالضبط. انضموا لمتابعة الاستطلاع في الوقت الفعلي >>
تلقت هذه المقالة 0 تعليق