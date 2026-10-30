9 صناديق اقتراع إسرائيلية جنوب سوريا.. قراءة في تداعيات الانتخابات على دمشق

قدم الصحفي من الجولان عطا فرحات قراءة تحليلية وميدانية للتطورات المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية وانعكاساتها على الملف السوري. وسلط فرحات الضوء على معطيات لافتة تتصل بوجود تسعة صناديق اقتراع خاصة بالجنود الإسرائيليين على الأراضي السورية في الجنوب، وسط تجاهل وتعتيم إعلامي ورسمي تام من قبل المسؤولين السوريين حول مجريات هذه الانتخابات أو أثرها المستقبلي على أي اتفاقات أمنية.

موقف الصحافة السورية من القيادات الإسرائيلية

واستعرض الصحفي عطا فرحات في تحليله تباين التعاطي الصحفي والإعلامي داخل الداخل السوري مع المشهد الانتخابي الإسرائيلي:

صحيفة "الثورة" السورية: أكدت أنه لا يوجد رهانات سورية على تغيير الأسماء في إسرائيل؛ ف سواء فاز بنيامين نتنياهو أو غادي آيزنكوت، فإن السياسات الإسرائيلية تجاه سوريا لن تشهد أي اختلاف جوهري.

صحيفة "عنب بلدي": ركزت على الطروحات والشروط الصادرة عن آيزنكوت، واصفة إياها بالشرطية والقاسية للغاية للانسحاب من الجنوب السوري.

شروط معقدة لـ "آيزنكوت" بشأن الجنوب السوري

وأوضح فرحات خلال التغطية أن الشروط التي يضعها آيزنكوت تعتبر مستحيلة التنفيذ بالنظر للواقع الميداني، وتتمثل في:

الانسحاب التركي أولاً: اشتراط انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط أساسي لانتفاء الذرائع ولأي انسحاب إسرائيلي مقابل.

استقرار الدولة السورية: وجود حكومة ودولة سورياً رسمية قادرة على ضمان الحدود وحمايتها مع إسرائيل.

الذريعة الأمنية والتقديرات الاستراتيجية

وأشار عطا فرحات إلى أن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) كانت الجهة الرسمية الوحيدة التي تطرقت للانتخابات الإسرائيلية، معتبرة أن "الذريعة الأمنية" التي ترفعها تل أبيب في الجنوب السوري ليست سوى أداة لتحقيق مكاسب انتخابية داخلية.

وفي المقابل، نقل التقرير مخاوف أمنية إسرائيلية موازية تتحدث عن مساعٍ لتوحيد نحو 130 مجموعة عسكرية تحت مظلة ما يسمى "وزارة الدفاع السورية"، وهو ما تراه الأوساط الإسرائيلية خطراً أمنياً كبيراً نظراً للخلفيات الجهادية والدينية لغالبية هذه الفصائل.

اختتم الصحفي عطا فرحات مداخلته بالتأكيد على أن المشهد في الجنوب السوري يظل مفتوحاً على التعقيدات الأمنية، بين اقتراع ميداني للجنود الإسرائيليين على الأرض السورية، وتخوفات أمنية متصاعدة، وغياب أي أفق لتفاهمات قريبة