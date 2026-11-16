الشرطة الإسرائيلية تراجع أداءها يوم الانتخابات وسط اتهامات بالتدخل السياسي

وجّه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بإجراء مراجعة لسلوك الشرطة يوم الانتخابات، من دون التدخل في إجراءات التحقيق.

وجاء في بيان للشرطة أن المفتش العام كلّف نائبه، اللواء يائير حتساروني، بفحص جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والقيادية المرتبطة بالادعاءات الموجّهة إلى الشرطة.

وسيشمل الفحص آليات اتخاذ القرارات، وتسلسل نقل التقارير، وآليات التنسيق بين وحدات الشرطة المعنية، وتوزيع المسؤوليات، على أن يقدّم نائب المفتش العام استنتاجاته إلى المفتش العام خلال أسبوع.