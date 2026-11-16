الموافقة على تعيين ليران أفيشار بن حورين رئيسةً للجنة المالية في الكنيست، والطيبي ومنصور نواب لرئيس الكنيست
المصادقة أيضًا على تعيين ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن • المصادقة على تعيين نواب رئيس الكنيست•يشار يتوجه للمستشارة القضائية لفتح تحقيق" للاشتباه في إساءة استخدام صلاحيات الشرطة"•كافة المستجدات
تمت الموافقة اليوم (الاثنين) على تعيين ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، وتعيين عضوة الكنيست أفيشار بن حورين رئيسةً للجنة المالية. كما وافقت اللجنة التنظيمية على تعيين نواب لرئيس الكنيست. وفي توجه عاجل إلى المستشارة القضائية للحكومة، على خلفية الكشف الذي نشرته إيلانا ديان في أخبار القناة 12، قال رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست يورام كوهين (حزب «يشار! مع آيزنكوت»): «يجب فتح تحقيق جنائي للاشتباه في إساءة استخدام صلاحيات الشرطة والتدخل غير المشروع في العملية الانتخابية».
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يائير غولان يفتح ملفاً ضد سارة نتنياهو لتحصيل 2000 شيكل من المصاريف القضائية
بعد امتناعها عن دفع المصاريف القضائية، فتح يائير غولان ملفاً في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد سارة نتنياهو لتحصيل المبلغ المستحق.
وتولى محامو غولان، غيور أرينست وألموغ غيل أور ويردن شوحط من مكتب «إي بي إن»، إجراءات فتح الملف.
وكانت المحكمة المركزية في اللد قد ألزمت نتنياهو، قبل نحو شهر، بدفع 2000 شيكل لغولان كمصاريف قضائية، بعدما رفضت طلبها ردّ دعوى التشهير التي رفعها ضدها. ومنذ صدور القرار، وجّه محامو غولان إليها مطالبات متكررة بالدفع، لكنها لم تستجب.
الشرطة الإسرائيلية تراجع أداءها يوم الانتخابات وسط اتهامات بالتدخل السياسي
وجّه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بإجراء مراجعة لسلوك الشرطة يوم الانتخابات، من دون التدخل في إجراءات التحقيق.
وجاء في بيان للشرطة أن المفتش العام كلّف نائبه، اللواء يائير حتساروني، بفحص جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والقيادية المرتبطة بالادعاءات الموجّهة إلى الشرطة.
وسيشمل الفحص آليات اتخاذ القرارات، وتسلسل نقل التقارير، وآليات التنسيق بين وحدات الشرطة المعنية، وتوزيع المسؤوليات، على أن يقدّم نائب المفتش العام استنتاجاته إلى المفتش العام خلال أسبوع.
توجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش برسالة إلى عضو الكنيست متان كهانا، المرشح لمنصب رئيس الكنيست، أبلغه فيها أن «المعسكر القومي سيدعم ترشيحه مقابل التزامه بشرطين».
الشرط الأول: إعلان موقف علني يؤكد فيه أن منصب رئيس الكنيست مُسنَد إليه من قبل الأغلبية الصهيونية إلى حين تشكيل حكومة، والتعهد بالاستقالة إذا طُلب منه ذلك في إطار تشكيل حكومة جديدة تقرر تعيين رئيس آخر للكنيست.
الشرط الثاني: التعهد بعدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من قوائم لا تصنّف حركة حماس منظمةً إرهابية.
وكتب سموتريتش: «أمام متان خيار أن يُنتخب بأصوات أغلبية صهيونية، وإذا لم يفعل ذلك، فسيختار أن يتولى المنصب بأصوات أعداء إسرائيل. القرار بيده».
عضوة الكنيست ليران أفشار بن حورين، في ردها على الجدل بشأن تضارب المصالح: «النقاش مشروع. خدمتُ لمدة 20 عاماً في أكثر المواقع حساسية في إسرائيل، وحرصت دائماً على الالتزام بالنزاهة في عملي. أعتزم أن أكون في طليعة الملتزمين بقواعد تضارب المصالح، وسأستشير المستشارية القانونية في كل مسألة قد تنطوي على تضارب في المصالح».
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي نواجهها. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تضم جميع الأحزاب التي ترى في دولة إسرائيل دولةً للشعب اليهودي.
وفي أي حكومة ستُشكّل، سنمضي مع شركائنا من الأحزاب الحريدية، وسنعمل على تنظيم مكانة دارسي التوراة بموجب قانون متفق عليه معهم».
المستشارة القانونية للجنة المالية، رداً على مسألة تعيين عضو الكنيست ليران أفشار بن حورين رئيسةً للجنة، قالت: «يختلف الكنيست في طريقة عمله عن الحكومة، بما في ذلك في ما يتعلق بتضارب المصالح. وتنص قواعد الأخلاقيات على ألا تكون لعضو الكنيست مصلحة شخصية في مجالات عمله، كما يتعين عليه تجنب أي مظهر لتضارب المصالح.
نحن نعمل حالياً ضمن لجنة مالية مؤقتة، وإذا طُرح موضوع قد يثير شبهة تضارب مصالح أو حتى مظهراً لذلك، فعلى رئيسة اللجنة عرض الوقائع وتطبيق القواعد ذات الصلة عليها. وقد وُجّه طلب أيضاً إلى رئيسة الكنيست لتقديم رأيها في هذا الشأن في أقرب وقت».
لجنة المالية في الكنيست تصادق على تعيين ليران أفشار بن حورين رئيسةً لها. وأثار أعضاء في اللجنة خلال الجلسة مسألة تضارب المصالح، مطالبين بإفصاح شامل عن عملاء مكتب العلاقات العامة «بن حورين ألكسندروفيتش»، الذي يعمل فيه زوجها، إلى جانب الحصول على موقف المستشارية القانونية بشأن هذه المسألة.
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرد على ليبرمان: «لن أسمح بتحويل لجنة الخارجية والأمن إلى منصة لسيرك سياسي، أو إلى أداة لمهاجمة الجيش والحكومة.
وبصفتي وزير الأمن، والمسؤول عن منح الموافقات لاستدعاء ممثلي الجيش الإسرائيلي إلى اللجنة، سأوافق على الاستدعاءات لأسباب مهنية وموضوعية فقط، وبعد إجراء استيضاح وتنسيق مسبق، بهدف تقديم الإحاطات في الأطر المناسبة، وضمان الرقابة البرلمانية المطلوبة على نشاط الجيش والحكومة، تماماً كما جرى أيضاً مع رئيس اللجنة السابق بوعز بيسموت».
قرر وزير الصحة حاييم كاتس تعيين الدكتور سفي ماندلوفيتش قائماً بأعمال المدير العام لوزارة الصحة.
ليبرمان: «أطلب التركيز على ملف العسكريين، وأوضاع جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياط والخدمة الدائمة. وبما أنه لا توجد لدينا لجنة فرعية للقوى البشرية، فسنضمن استمرارية مناقشة هذا الملف ضمن اجتماعات اللجنة الكاملة. هذه هي القضية المركزية.
أما فيما يتعلق بالخطط، فلا أفهم أين تقف الخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، ويجب أن تكون في صلب مناقشاتنا».
انتخبت اللجنة المؤقتة للشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيساً لها، بعد حصوله على تأييد ثمانية أعضاء من دون أي معارضة.
وقال ليبرمان عقب التصويت: «هناك ملفات كثيرة على جدول الأعمال. سنناقش اليوم الوضع الخاص في الجبهة الداخلية. علينا الإسراع في تشكيل لجنة فرعية للاستخبارات، إلى جانب لجنة مشتركة لموازنة الأمن. هذه القضايا لا تحتمل التأجيل».
ليبرمان خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن: «سنبدأ اليوم بمناقشة قانون التجنيد. هذا قانون سيحظى بموافقة رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام لاندو. لن يشمل التجنيد الجميع، لكنه سيكون قانوناً عادلاً».
تشكيلة اللجنة الفرعية للاستخبارات: ينون أزولاي، يورام كوهين، رام بن باراك، يائير غولان، وأفيغدور ليبرمان. ولم يرسل حزب الليكود ممثلاً عنه إلى اللجنة.
ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يعلن أنه سيستدعي رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة، لبحث التباينات بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، قائلاً: «أؤكد أن ديوان رئيس الحكومة مارس تدخلاً أجنبياً غير قانوني في الانتخابات».
رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست يورام كوهين، من حزب «يَشَار مع آيزنكوت»، يوجّه طلباً عاجلاً إلى المستشارة القضائية للحكومة لفتح تحقيق جنائي بشبهة إساءة استخدام صلاحيات الشرطة والتدخل غير القانوني في العملية الانتخابية.
وتأتي مطالبته على خلفية تحقيق إيلانا ديان على القناة 12، الذي أثار شبهات بشأن تورط ضباط كبار في الشرطة باستخدام صلاحياتهم بدوافع سياسية غير مشروعة يوم الانتخابات.
معسكر نتنياهو يعلن أنه لن يعيّن اليوم نواباً لرئيس الكنيست من جانبه، بسبب إجراء التصويت على اعتماد مرشحيه بالتزامن مع النائب أحمد الطيبي.
سيصل عضو الكنيست إليشاع ميدان إلى مقر البرلمان الإسرائيلي، حيث سيشارك في العمل البرلماني الاعتيادي، واجتماعات اللجان والجلسات العامة للكنيست.
وعقب انتهاء نشاطه البرلماني، سيعود ميدان إلى خيمته لمواصلة دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال: «أنا مصمم على مواصلة العمل من أجل وحدة الشعب وتشكيل حكومة وحدة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وإدراكاً بأن الوقت حان لوضع القواسم المشتركة فوق الخلافات».
اللجنة المنظمة للكنيست تعيّن اليوم نواباً لرئيس البرلمان، ومن بين الأسماء التي ستُصادق على تعيينها: إيتان غينزبورغ («معاً»)، عوديد فورر («بسرائيل بيتنو»)، أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، وليد طه (القائمة العربية الموحدة)، يتسحاق بيندروس («يهدوت هتوراه»)، يائير فينك («الديمقراطيون»)، ليمور سون هار ميلخ («عوتسما يهوديت»)، وملخيئيل من حزب «شاس».
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يهاجم الليكود على خلفية تحقيق إيلانا ديان في القناة 12، قائلاً: «مع تراكم التفاصيل، يتضح أن الأمر لم يكن محاولة للتلاعب بالانتخابات، بل محاولة انقلاب».