نشرت مجلة السبت الأسبوعية «عولام كاتان» اليوم (الخميس) غلاف عددها لعطلة نهاية الأسبوع المقبلة في منشور على منصة «إكس»، تضمّن تحريضًا ضد رئيس الكنيست كاهانا وعبارة «رايس الكنيست»، وأُرفقت به صورة غلاف العدد.

تُظهر صورة الغلاف عضو الكنيست متان كاهانا على خلفية خضراء مرتبطة بحماس، ورسمت على بذلته كتابات بالعربية، من بينها اسما منصور عباس ويوسف جبارين حول عنقه. وقد أُشير إلى كاهانا نفسه في المنشور، الذي أثار اتهامات بالتحريض ضده.

وأثار الغلاف انتقادات من حزب «يش!» بقيادة غادي آيزنكوت، الذي اعتبر أن ما نشرته المجلة يندرج ضمن حملة لنزع الشرعية عن منتخبين في إسرائيل والتحريض ضدهم.

وقال الحزب في بيان إن «الرسالة كانت مكتوبة على الجدار»، متهماً وسائل إعلام مؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة حملة تشويه وتحريض وصفها بالعنيفة والخطيرة ضد مسؤولين منتخبين وشرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

https://x.com/i/web/status/2123299165509726614 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف الحزب أن المجلة كانت قد سعت، قبل الانتخابات، إلى إجراء مقابلة مع كهانا، وأنه وافق على ذلك انطلاقاً من أهمية الحوار مع مختلف فئات المجتمع، لكنه اتهمها بتغيير نهجها بعد الانتخابات، عقب خسارة السياسي الذي تعمل لصالحه، على حد تعبير البيان.

وتابع البيان أن المجلة، التي تقدم نفسها باعتبارها معبرة عن قيم التوراة واليهودية، تحرض ضد ضابط سابق في وحدة النخبة «سييرت متكال» وقائد سرب في سلاح الجو، معتبراً أن ذلك يشكل تطوراً خطيراً ومصدر خزي لمن يتحدث باسم الصهيونية الدينية واليهودية.

وتأسست مجلة «عولام كاتان» عام 2004 باعتبارها نشرة أسبوعية مجانية كانت توزّع في المعابد اليهودية، قبل أن يشتريها رجل الأعمال إسحاق ميريلشفيلي في يوليو/تموز 2025. وفي أغسطس/آب 2026، تحولت إلى مجلة أسبوعية موجهة إلى التيار الديني، تتراوح توجهاتها بين التيار الحريدي القومي والحريدية المعتدلة، إلى جانب موقع إخباري يرأس تحريره إيتامار سيغال ويائير أوريئيل.