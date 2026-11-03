أكثر من 100 ألف ناخب شاب.. ما سر استراتيجية القائمة المشتركة الانتخابية؟

شكلت الحملة الانتخابية الأخيرة للقائمة المشتركة نموذجاً تسويقياً وسياسياً غير تقليدي، حيث اعتمدت على كسر القوالب النمطية للخطاب السياسي الجاف وتحويل المرشحين إلى صناع محتوى رقمي. وأوضح مخرج الحملة الإعلانية، محمد جبارين، أن الرهان الأساسي قام على تبسيط الملفات والبرامج السياسية العميقة وتقديمها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأسلوب قريب من لغة الشارع والجيل الجديد، وتحديداً الفئة العمرية ما بين 18 و26 عاماً ممن يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

كواليس الحملة وخصائص المرشحين

خلال مواكبته الميدانية لعدد من أبرز مرشحي القائمة، وقف جبارين على القدرات الخاصة لكل قيادي وكيفية توظيفها رقمياً لتلائم الجمهور الشبابي:

البروفيسور يوسف جبارين: تميز بعمقه القانوني والمعرفي وقدرته على طرح الحلول العملية المباشرة.

الدكتور أحمد الطيبي: عُرف بحنكته السياسية وقدرته الشعبية الواسعة القريبة من نبض الشارع.

المرشح الشاب أحمد دراوشة: مثّل صلة وصل حية بلغة الشباب وتجربتهم العمرية المتقاربة.

إلى جانب بكر عواودة ومرشحين آخرين، أثبتت هذه الكوادر جرأتها في النزول إلى الميدان الرقمي وتقديم رسائل سياسية مبسطة بعيدة عن المصطلحات المعقدة.

الأثر الانتخابي: أصوات الشباب تصنع الفارق

أثمرت هذه الاستراتيجية عن إقبال غير مسبوق للمجتمع العربي، تُرجم بارتفاع لافت في نسب التصويت ومشاركة أكثر من 100 ألف شاب وفتاة من أصل نحو 128 ألف ناخب أول. واعتبر القائمون على الحملة أن هذا الحضور النوعي حقق هدفين رئيسيين:

منع تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو: بفضل المقاعد الإضافية التي حسمها التصويت الشبابي.

إسماع الصوت العربي في وجه التحريض: أشار جبارين إلى أن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض من التيارات اليمينية المتطرفة لعب دوراً عكسياً محفزاً، دفع شرواس الشارع العربي بمختلف فئاته—من الجيل الناشئ إلى كبار السن—إلى صناديق الإنتخاب لتأكيد الحضور والوجود السياسي.