يخشى تكتل غادي آيزنكوت أن يحاول حزب الليكود تأجيل التصويت المقرر الثلاثاء على ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست. وقد يلقي أحد الوزراء خطابًا طويلًا ويرفض مغادرة المنصة، ما يؤخر التصويت حتى ساعة متأخرة من الليل.

لذلك، يرغب حزب «ياشار» بزعامة آيزنكوت في وضع قواعد إجرائية قبل بدء المناقشات، مستندًا إلى سيطرته التي اكتسبها حديثًا على اللجنة التنظيمية في الكنيست. ويرى أن انتخاب الرئيس يندرج ضمن الإجراءات الداخلية للبرلمان، ولا يبرر إلقاء كلمة دون تحديد مدتها. كما يرى المستشارون القانونيون للكنيست أن مدة مداخلة الوزير يجب أن تظل معقولة.

وصف مسؤولون في حزب الليكود هذه المبادرة بأنها "إجراء سلطوي". وكان من المقرر أن تستمر المناقشات بشأن آليات المناظرة صباح الثلاثاء. ومن المقرر أن تبدأ المناظرة في الساعة الرابعة بعد الظهر، على أن يُجرى التصويت، وفقًا للجدول الأصلي، نحو الساعة الثامنة مساءً. وتخشى كتلة آيزنكوت أن تؤدي المماطلة إلى إطالة الجلسة وإثارة مواجهة داخل قاعة البرلمان.