منصور عباس يحسم الجدل حول النكبة ويكشف مصير انضمام سيغالوفيتش لحزبه

نشر رئيس القائمة العربية الموحدة، الدكتور منصور عباس، اليوم (الأربعاء) منشوراً مفصلاً رد فيه على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً، والتي تنبع بحسب قوله من تحريف مواقفه في ثلاثة مواضيع أساسية مركزية.

فيما يتعلق بالموضوع الأول كتب عباس: "يهودية دولة إسرائيل هي واقع قائم فُرض علينا. نحن لم نختره، بل هو اختيار الأغلبية اليهودية. الأحزاب العربية اضطرت فعليًا إلى قبول هذا الواقع، وإلا فإنها قد تُمنع من المشاركة في انتخابات الكنيست والسلطات المحلية".

وأضاف أن أولوية حزبه هي تعزيز المكانة والمشاركة في الحكم وفي صنع القرار، مع دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإلى جانب إقامة دولة فلسطينية.

بما يتغلق للموضوع الثاني، تناول عباس قضية الخدمة المدنية وأوضح أن الحزب يتحدث عن خدمة مدنية عربية تطوعية، ليست عسكرية، ليست أمنية، ليست قومية وليست إلزامية، مع معارضة ربط الحقوق والمساواة بأداء الخدمة.

في الموضوع الثالث رفض الادعاءات بأنه ينكر النكبة والتهجير ووصفها بأنها "كذب وتحريف لكلامي". وأشار إلى أن إعادة صياغة الأمور منذ تبني نهج الشراكة تهدف إلى التعلم من التجربة التاريخية، ومعالجة المظالم، وبناء رؤية عملية للمستقبل تتضمن حل الدولتين المستقلتين.

عباس هاجم خصومه السياسيين وادّعى أن هدفهم هو الإضرار بطريقه السياسي. أوضح أن الهدف المركزي هو استبدال الحكومة الحالية من أجل تحقيق الخير للمجتمع والشعب، "للعرب ولليهود أيضاً". واختتم قائلاً إن "المسؤولية تلزمنا باستخدام كل وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف"، وأضاف أن الله وحده يعلم ما كانت نيته.

يتم نشر هذه الأمور بعد أن عقد المؤتمر العام لحزب "القائمة العربية الموحدة" يوم السبت في الطيبة، وأجرى الانتخابات التمهيدية للحزب واختار عباس في المرتبة الأولى كرئيس للحزب. في هذا الإطار، حدد المؤتمر المواقع الخمسة الأولى: د. منصور عباس، وليد طه، وليد هوشلة، إيمان خطيب-ياسين ود. ياسر حجيرات.

بالإضافة إلى ذلك، مُنح لعباس تصريح بعقد تحالفات مع شخصيات مستقلة، مما يتيح إمكانية انضمام عضو الكنيست السابق يوآف سغالوفيتش للقائمة، وذلك بعد أن التقى الاثنان وناقشا الموضوع.

رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قال في رده: "ليس لإيزنكوت حكومة بدون يائير جولان والأحزاب العربية".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نشر: "منذ سنوات وأنا أحذر من طريقة "التقية" (الإخفاء) التي يتبعها منصور عباس. هذا ركن أساسي في منهج حركة الإخوان المسلمين: يخفون الهدف الحقيقي، يجمعون القوة، ويستخدمونها للهدف الحقيقي - الجهاد والقضاء على "الكفار" مع التركيز على اليهود ودولة إسرائيل. منصور عباس عدو خطير - ذئب في جلد خروف."

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وتابع وزير المالية قائلاً: "إن استمرار أيزنكوت واليسار في السعي لتشكيل حكومة معه يُعدّ نذير شؤم خطير".

وأضاف: "أنا فخور بموقفي الرافض لتشكيل حكومة معه، حتى في ظل وجود من انخدعوا بوعوده الجوفاء داخل المعسكر الوطني، فضلاً عن قيادتي لمعارضة حازمة أطاحت بحكومة الإخوان المسلمين اليسارية. أتعهد ببذل كل ما في وسعي لضمان عدم بيع دولة إسرائيل لأعدائها أو جعلها تابعة لهم".