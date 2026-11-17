وسط استمرار مساعي ودعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فجر تحقيق صحفي جديد أزمة سياسية وقانونية عاصفة، كاشفاً عن شبهات وجود تنسيق مسبق عشية الانتخابات بين مقربين من ديوان رئاسة الوزراء وجهات أمنية وشرطية لتنفيذ حملة اعتقالات طالت نشطاء عرب. وأظهرت التحقيقات وجود مخططات لزرع أدلة كاذبة وفبركة مزاعم تتعلق بتزوير الانتخابات وتشويه صورة المجتمع العربي بغرض تحفيز ناخبي اليمين للتصويت، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً على الصعيدين السياسي والحزبي، ودفع رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت إلى التحذير من خطورة استخدام الأجهزة الأمنية في عرقلة المسار الانتخابي.

اتهامات بـ "الدولة البوليسية" ونفي من الليكود

وفي سياق متصل، استضافت قناة i24NEWS العربية كلاً من رئيس حركة "السلام الآن" سابقاً الأستاذ يريف أوبنهايمر، ورئيس قسم الحريديم في حزب الليكود الأستاذ يعقوب فايدر، لمناقشة تداعيات هذه القضية. وشن الأستاذ يريف أوبنهايمر هجوماً حاداً على نتنياهو، مؤكداً أن "الدولة العميقة" الحقيقية تتواجد داخل مكتب رئيس الوزراء الذي استغل الأجهزة الأمنية والشرطية لتحقيق مكاسب سياسية وشحن جمهوره عشية الانتخابات.

وحذر أوبنهايمر من خطورة سيطرة نتنياهو على مؤسسات حساسة مثل الشاباك والموساد لتخدم بقاءه في الحكم، معتبراً أن سياسات الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير حولت إسرائيل إلى "دولة بوليسية" تلاحق المواطنين العرب وتفرض عليهم تضييقاً ممنهجاً. ومن جانبه، رفض الأستاذ يعقوب فايدر هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بـ "التلفيقات السياسية" ضد رئيس الوزراء، ومؤكداً أن مراقبة نزاهة صناديق الاقتراع وفحص الشبهات في البلدات العربية واليهودية على حد سواء هو إجراء قانوني وطبيعي لضمان سلامة الانتخابات. ونفى فايدر وجود أي تحكم لنتنياهو في الأجهزة الأمنية أو القضائية، متهماً المعارضة بمحاولة زعزعة شرعية الحكومة المنتخبة.

مأزق تشكيل الحكومة ومستقبل التمثيل العربي

وعلى صعيد تداعيات الأزمة على المشهد الحزبي، رأى الأستاذ يريف أوبنهايمر أن هذه التسريبات ستدفع قادة معسكر التغيير للإسراع في تشكيل حكومة بديلة بقيادة آيزنكوت لقطع الطريق أمام نتنياهو، مشدداً على أن سياسات التمييز وهدم البيوت في البلدات العربية هي التي دفعت الجمهور العربي للتصويت بكثافة. في المقابل، شكك الأستاذ يعقوب فايدر في قدرة آيزنكوت على تشكيل ائتلاف مستقر في ظل التناقضات الداخلية وعدم حسم الأغلبية الانتخابية، مؤكداً أنه لا يسعى لنزع الشرعية عن المواطنين العرب، وإنما يوجه انتقاداته لقيادات الأحزاب العربية التي اعتبر أن أجندتها تتعارض مع هوية الدولة ولا تخدم قضايا مجتمعها المدنية، لتبقى الساحة السياسية الإسرائيلية مفتوحة على مزيد من الاستقطاب والتجاذبات الحادة.