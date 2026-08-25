انسحاب ياعيل رون بن موشيه من كتلة "أزرق أبيض"

عضو كنيست أخرى من كتلة "كحول لفان" (أزرق ابيض) تنسحب من الكتلة التي يرأسها بيني غانتس.

فقد أعلنت ياعيل رون بن موشيه أن: "الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديرة بالثناء، لكنها قد تُلحق الضرر". وأضاف:" سيناريو عدم رغبة بعض أعضاء القائمة الانتخابية الجديدة التي أسسها غانتس في الانضمام إلى الحكومة التي يسعى غادي آيزنكوت لتشكيلها لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد، يُعدّ، في رأيي، خطراً جسيماً وخطاً أحمر واضحاً".

وغانتس هو من أقطاب المعارضة، لكن زملاؤه هناك يتهمونه "برمي عجلة النجاة لرئيس الحكومة نتنياهو". فيما يقدم غانتس نفسه على أنه رجل دولة معتدل ويتغاضى عن الخلافات السياسية فداء للمصلحة العامة.