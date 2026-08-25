انسحاب ياعيل رون بن موشيه من كتلة "أزرق أبيض"

انسحاب عضو الكنيست ياعيل رون بن موشيه من كتلة بيني غانتس، وسط خلافات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ومسار القائمة الانتخابية الجديدة

i24NEWS
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رئيس حزب كحول لفان (أزرق أبيض) ووزير الأمن بيني غانتس يترأس اجتماعًا للحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 27 يونيو ، 2022.
رئيس حزب كحول لفان (أزرق أبيض) ووزير الأمن بيني غانتس يترأس اجتماعًا للحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 27 يونيو ، 2022.Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

عضو كنيست أخرى من كتلة "كحول لفان" (أزرق ابيض) تنسحب من الكتلة التي يرأسها بيني غانتس.

فقد أعلنت ياعيل رون بن موشيه أن: "الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديرة بالثناء، لكنها قد تُلحق الضرر". وأضاف:" سيناريو عدم رغبة بعض أعضاء القائمة الانتخابية الجديدة التي أسسها غانتس في الانضمام إلى الحكومة التي يسعى غادي آيزنكوت لتشكيلها لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد، يُعدّ، في رأيي، خطراً جسيماً وخطاً أحمر واضحاً".

وغانتس هو من أقطاب المعارضة، لكن زملاؤه هناك يتهمونه "برمي عجلة النجاة لرئيس الحكومة نتنياهو". فيما يقدم غانتس نفسه على أنه رجل دولة معتدل ويتغاضى عن الخلافات السياسية فداء للمصلحة العامة.

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