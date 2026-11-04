أثار خلاف بين الإعلامية الإسرائيلية أيالا حسون وإدارة هيئة البث «كان 11» جدلاً واسعاً، بعدما رفضت قراءة نص اعتذار صاغته الإدارة بشأن تصريحاتها التي تضمنت تعميمات مسيئة بحق نساء بدويات، ما أدى إلى منعها من تقديم برنامجها مساء الأربعاء.

وتعود الأزمة إلى تصريحات أدلت بها حسون خلال مقابلة في إذاعة "غالي يسرائيل"، في سياق تعليقها على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إذ تحدثت عن النساء البدويات في النقب بتعميمات مهينة، وربطت بينهن وبين تعدد الزوجات والعنف الأسري، كما شككت في إمكانية اعتبارهن جزءاً من "كتلة التغيير" السياسية.

وعقب موجة الانتقادات، اعتذرت حسون عن تصريحاتها، لكن إدارة «كان 11» طالبتها بتقديم اعتذار إضافي على الهواء، وفق صيغة يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع إدارة الأخبار، ووضعت أمامها خياراً بين قراءة النص أو عدم تقديم برنامجها.

حسون تتهم الإدارة بفرض اعتذار وصفتْه بالمضلل

وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت حسون إنها قررت الغياب عن الشاشة بعد رفضها ما وصفته بـ«الإنذار النهائي» الذي خُيّرت بموجبه بين قراءة نص أُرسل إليها عبر تطبيق واتساب أو عدم الظهور في البرنامج.

وادعت أن النص الذي طُلب منها قراءته ينسب إلى تصريحاتها معاني "خاطئة ومحرّفة"، معتبرة أن تقديمه للمشاهدين باعتباره بياناً شخصياً صاغته بإرادتها الحرة من شأنه أن يمس بكرامتها المهنية.

وأضافت أن رفضها تنفيذ الطلب تحول إلى ذريعة لمنعها من الظهور على الشاشة، مشيرة إلى أنها لا تعرف سابقة مماثلة لإجبار صحفي على قراءة بيان شخصي أعدته الإدارة وتقديمه للجمهور وكأنه صادر عنه طوعاً.

اتهامات بازدواجية المعايير

كما اتهمت حسون مدير الأخبار في هيئة البث بتطبيق معايير انتقائية، قائلة إن تصريحات مسيئة بحق جنود الجيش الإسرائيلي وقطاعات من المجتمع الإسرائيلي سبق أن وردت في بث الهيئة باللغتين العبرية والعربية، من دون اتخاذ إجراءات مماثلة، بحسب قولها.

وأوضحت أنها توجهت إلى المستشارين القانونيين في الهيئة، وأبلغتهم بأن الإنذار الذي وُضع أمامها، برأيها، غير قانوني وغير أخلاقي. وأضافت أنها قدمت لاحقاً صيغة بديلة تتضمن توضيحاً واعتذاراً، لكن مدير الأخبار تراجع عن استعداده لمناقشتها وأصر على النص الأصلي.

ولم يتضمن النص الذي قدمته حسون تفاصيل عن رد إدارة الهيئة على اتهاماتها.

التصريحات التي فجّرت الأزمة

وكانت حسون قد أثارت الجدل خلال المقابلة الإذاعية عندما تحدثت عن النساء البدويات في النقب، مستخدمة أوصافاً وتعميمات بشأن أوضاعهن الأسرية والاجتماعية، كما تساءلت عما إذا كنّ يشكلن جزءاً من "كتلة التغيير"، في إشارة إلى المعسكر السياسي الذي خاض الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت في حديثها إلى تعدد الزوجات والعنف الأسري، وربطت ذلك بالتصويت السياسي، ما أثار انتقادات واسعة ودفعها إلى تقديم اعتذار، قبل أن يتحول الخلاف حول صيغة الاعتذار المطلوبة إلى مواجهة مع إدارة هيئة البث انتهت بغيابها عن تقديم برنامجها.