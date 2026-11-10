يواصل المشهد السياسي في إسرائيل إفراز أزمات متصاعدة وتجاذبات حادة حول صيغ تشكيل الائتلافات الحكومية المقبلة وسط انقسامات عميقة بين الأحزاب وتطورات متسارعة في الخريطة البرلمانية والكنيست. وفي هذا السياق، استضافت تغطية قناة "i24NEWS Arabic" المحلل السياسي يؤف شتيرن، الذي قدم قراءة نقدية وموضوعية لأبعاد وخلفيات الأزمة السياسية القائمة.

وفي تحليل تناول دعوات تشكيل ما يُسمى بـ "حكومة وحدة وطنية" والتي يطرحها حزب الليكود بعد الانتخابات حصراً، أكد المحلل أن هذا الطرح لا يعدو كونه "وهمًا سياسيًا" غايته الأساسية إبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم وتحقيق مصلحة شخصية ضيقة بعيدة كل البعد عن المصالح العامة للبلاد. وأوضح أن نتنياهو يرفض عملياً الانضمام إلى حكومة برئاسة غادي آيزنكوت وفق المعايير المطروحة؛ لأن ذلك يعني عدم شغله منصب وزير لكونه متهماً في قضايا أمام القضاء، مما يدفع الليكود للترويج لحلول وهمية ومناورات سياسية بديلة.

وحول الجدل الدائر بشأن طبيعة الائتلافات واستناد حكومات الأقلية على أطراف معينة مقارنة بفكرة تشكيل حكومة تضم كافة الأحزاب الصهيونية، أوضح يؤف صباغ وجوب مقاربة الأمر بمنطق سياسي بعيد عن الإقصاء أو العنصرية. وشدد على إمكانية انضمام كتل وأحزاب مختلفة مثل "يهدوت هتوراة" و"شاس"، فضلاً عن القائمة الموحدة التي تبدي رغبة أكيدة في المشاركة الحكومية، مشيراً إلى أن القرارات المصيرية والأمنية الحساسة تُتخذ حصراً داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بمعزل عن تمثيل بعض تلك الأطراف.

وختم المحلل بالتأكيد على وجود تقدم ملموس في الأيام الأخيرة فيما يخص تكليف غادي آيزنكوت، والتنسيق الإيجابي بينه وبين أفيغدور ليبرمان والذي قد يسفر عن إجماع واسع بخصوص اختيار رئيس الكنيست القادم خلال أيام، معتبراً أن إسرائيل بحاجة ماسة وضرورية للانتعاش والخروج من مرحلة وصفت بالأربع سنوات الفاشلة والسيئة للغاية.