نشر رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق يائير لبيد اليوم (الأحد) منشورًا حادًا هاجم فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود ووزراء الحكومة، على خلفية تصريحاتهم التعميمية ضد أعضاء الكنيست العرب ووصفهم بأنهم "جميعًا داعمون للإرهاب".

تأتي تصريحات لابيد على خلفية المفاوضات السياسية المحمومة لتشكيل الحكومة، وفي ظل مسألة التعاون المحتمل بين كتلة التغيير والكتل العربية وتشكيل حكومة أقلية.

https://x.com/i/web/status/2124522576403636537 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في وقت سابق اليوم، بدأ ممثلو حزب الليكود وحزب «يشَار!» ماراثون محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاقات لتشكيل حكومة وحدة. ووفقًا للشروط التي نشرها الليكود، فإنه يطالب، من بين أمور أخرى، بإصدار بيان يؤكد الالتزام بتشكيل حكومة من دون الأحزاب «الداعمة للإرهاب»، إلى جانب وقف الهجمات على نتنياهو، والإعلان عن إنهاء المقاطعات، والحفاظ على منجزات الحرب، وتسوية وضع دارسي التوراة. في المقابل، أوضح رئيس حزب «بيحاد» نفتالي بينيت مساء أمس أن ناخبيه «لا يريدون انتخابات أخرى ولا حكومة تضم الأحزاب العربية».

في المنشور الكامل الذي نشره تحت عنوان «الجميع»، كتب لابيد: «في كل الأجيال، قبل أن يعتدوا على اليهود، قالوا عنهم: "الجميع". جميعهم خونة. جميعهم يسمّمون الآبار. جميعهم قتلة ومؤيدون للإرهاب. منذ ما يقرب من أسبوعين، لا يتوقف رئيس وزراء إسرائيل ووزراؤه عن قول ذلك عن أعضاء الكنيست العرب. نتنياهو، وبن غفير، وغوتليب، لا يتوقفون عن الصراخ: "إنهم مؤيدون للإرهاب، جميعهم". ويصدر الليكود بيانًا رسميًا عن "أصوات مؤيدي الإرهاب". جميعهم. لا فرق بينهم. لا يهم من أي حزب هم، أو بماذا يؤمنون، أو إن كانوا متدينين أم علمانيين، أو إن كانوا قد أدانوا حماس أم لا، فجميعهم سواء».

وتابع لابيد في منشور: «إنهم لا يتحدثون عن أعضاء الكنيست فقط، بل يتحدثون عن واحد من كل خمسة إسرائيليين. عن الطبيبة في قسم الطوارئ. عن الصيدلي. عن يوسف الزيادنة من رهط، الذي أخرج في السابع من أكتوبر ثلاثين شابًا من الحفلة في رعيم على متن حافلته الصغيرة، تحت النار. صوّت نتنياهو 771 مرة إلى جانب هؤلاء "الداعمين للإرهاب"».

وأضاف رئيس الحكومة السابق: «في عام 2021، كان يتودد إلى منصور عباس بجنون. لم يتوقف يانون ماغال عن الحديث عن أنه "يمد يده إلى منصور عباس". عندما يحتاجون إلى أصواتهم، لا يكونون داعمين للإرهاب. نحن نطالب العالم، بحق، بألا يقول "اليهود جميعًا". ومن يطالب بذلك، لا يمكنه أن يقول "العرب جميعًا". نجا أبي من أناس قالوا عن اليهود "جميعًا". لم يكن ليسامح من يقول ذلك اليوم بالعبرية، في الكنيست الإسرائيلي. وأنا أيضًا لن أسامح».

يتصدر الجدل حول إشراك الكتل العربية مشهد التوتر السياسي الراهن؛ ففي حين تثير خطة غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بدعمها معارضة شديدة في الليكود، يهدد مسؤولون بارزون في الحزب بأنه إذا تشكلت حكومة كهذه، فلن تحظى بمساعدة المعارضة في تمرير التشريعات الأمنية.

يتمحور التهديد حول سلسلة من لوائح الطوارئ التي ينتهي مفعولها في منتصف فبراير، ومنها قيود مفروضة على عناصر النخبة ولائحة تتيح احتجاز مئات "المقاتلين غير الشرعيين" الذين أُلقي القبض عليهم في غزة. ويتطلب تمديد هذه اللوائح أغلبية في الكنيست، بعدما صوّت أعضاء كنيست من القائمة المشتركة ضدها في الكنيست السابقة.