سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، غلعاد إردان، سيعلن غدًا (الخميس) عن إقامة حزب يميني جديد برئاسته. سينضم إلى إردان عضو الكنيست يولي إدلشتاين، الذي سيكون الثاني في قائمة الحزب.

في الفيديو الذي نشره أردان على حسابه في منصة X يقول: "أنا أفهم أن هناك حديثًا عن سبب عدم إعلاني حتى الآن؟ لماذا لم أتحد مع هؤلاء أو مع الآخرين؟ الصحفيون يكتبون أنني لست مرشحًا، حتى أن الخصوم السياسيين يشيعون أنني في مفاوضات معهم - وتدور شائعات حول متى سأعلن ومع من سأعلن، إذًا يا أصدقاء، أنا هنا لأقول لكم أن ذلك سيحدث قريبًا - قريبًا جدًا."

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في نهاية الفيديو ينضم يولي إدلشتاين إلى جانب أردان، وفجأة يبدأ الهاتف المحمول بالرنين. يظهر على الشاشة اسم الوزير يتسحاق غولدكنوبف - لكن الاثنين يختاران تجاهل المكالمة وعدم الرد.