تصريحات منصور عباس حول يهودية الدولة تثير غضب اليمين الإسرائيلي

أثارت تصريحات رئيس القائمة "العربية الموحدة" الانتخابية منصور عباس، ردود فعل غاضبة في الأوساط اليمينية الإسرائيلية.

وقال منصور عباس إن :" الأحزاب العربية قبلت بيهودية البلاد قسرًا، وإلا لما سُمح لها بالترشح للكنيست". وأضاف:" هذا ليس خيارنا (كعرب إسرائيليين)، بل خيار الأغلبية اليهودية". وقالت قائمة "عوتسما يهوديت" الانتخابية (اقصى اليمين المتشدد) إنها لا تستغرب تصريحات منصور عباس، لكن الوهم هو أن آيزنكوت وبنيت يحلمون بتشكيل حكومة معه". وأضافت القائمة أنها ستطالب بشطب منصور عباس من الترشح للانتخابات.

وفي سياق آخر، وعقب المحادثات الأخيرة بين منصور عباس وعضو الكنيست السابق يوآف سيغلوفيتش حول إدراج اسم سيغلوفيتش في قائمة الموحدة للانتخابات المقبلة، اجتمع الاثنان مجدداً اليوم وناقشا تفاصيل الموضوع وأهمية هذه الخطوة لما فيه مصلحة جميع مواطني دولة إسرائيل ونسيج العلاقات اليهودية العربية، في ظل التحديات الكثيرة والحاجة إلى تقديم بديل سياسي جدير لمواطني الدولة، يهوداً وعرباً. وجاء في بيان مشترك صادر عن عباس وسيغلوفيتش، أنهما:" سيواصلان العمل على تقديم هذه الخطوة في الأيام المقبلة لما فيه مصلحة الشراكة المدنية القائمة على القيم والحاجة الضرورية لهذا الأمر".

وقالت الإذاعة العبرية إنه تم الاتفاق بين منصور عباس ويوآف سيغلوفيتش على كل القضايا التي تمهد لانضمام الاخير كمرشح مستقل. وتم منح المكان الثاني بالقائمة لسيغلوفيتش، مع منحه حرية التعبير في القضايا التالية: الأمن، والحقوق الفردية، وقضايا الدين والدولة. ومن المتوقع أن يُعقد المؤتمر الصحفي المشترك يوم السبت.