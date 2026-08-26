رايتن تدعو آيزنكوت إلى استبعاد أحزاب بن غفير وسموتريتش من الائتلاف المقبل

دعوةٌ لآيزنكوت لاستبعاد "الليكود" أيضا وليس فقط أحزاب بن غفير وسموتريتش من الائتلاف المقبل

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MK Efrat Rayten attends a National Security Committee meeting at the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem
MK Efrat Rayten attends a National Security Committee meeting at the Knesset, the Israeli Parliament in JerusalemYonatan Sindel/Flash90

دعت عضو الكنيست العمالية المعارضة أفرات رايتن (يسار)، رئيس قائمة "يشار" الانتخابية اكبر المرشح لرئاسة الحكومة من قبل احزاب المعارضة غادي آيزنكوت، إلى توضيح موقفه بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، مؤكدةً أن الاستبعاد لا ينبغي أن يقتصر على كتلة "الليكود" النيابية، بل ينبغي أن يشمل أيضًا كتلتي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش النيابيتيين.

وقالت رايتن: "عندما نريد بناء اليوم التالي والحكومة المقبلة، فمن الواضح تمامًا أن البديل هو حكومة الأمل وحكومة التغيير، يجب أن تتكون من أحزاب لم تكن جزءًا من الائتلاف الحالي الذي جلب علينا الإخفاقات والكوارث".

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