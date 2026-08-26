رايتن تدعو آيزنكوت إلى استبعاد أحزاب بن غفير وسموتريتش من الائتلاف المقبل

دعت عضو الكنيست العمالية المعارضة أفرات رايتن (يسار)، رئيس قائمة "يشار" الانتخابية اكبر المرشح لرئاسة الحكومة من قبل احزاب المعارضة غادي آيزنكوت، إلى توضيح موقفه بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، مؤكدةً أن الاستبعاد لا ينبغي أن يقتصر على كتلة "الليكود" النيابية، بل ينبغي أن يشمل أيضًا كتلتي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش النيابيتيين.

وقالت رايتن: "عندما نريد بناء اليوم التالي والحكومة المقبلة، فمن الواضح تمامًا أن البديل هو حكومة الأمل وحكومة التغيير، يجب أن تتكون من أحزاب لم تكن جزءًا من الائتلاف الحالي الذي جلب علينا الإخفاقات والكوارث".