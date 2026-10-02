رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، قدّم اليوم (الجمعة) استقالته من قائمة المرشحين "القائمة المشتركة" في انتخابات الكنيست الـ26 إلى المحكمة العليا. القاضيان دافيد مينتس وأليكس شتاين كانا في موقف أقلية لصالح شطب النائب عوفر كسيف - الذي سيسمح له بالترشح، وكذلك القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة سيسمح لهم بالترشح.

"هناك إجماع على أن ما قاله السيد أبو شحادة مؤلم، مستفز ومثير للاشمئزاز"، كتب العليا في قرارها. وبالنسبة لكَسيف، كتب أن "جميع قضاة الهيئة يبدون تحفظهم من تصريحات وأفعال كسيف المستفزة، ومع ذلك فهي لا ترقى للمعايير الصارمة التي وُضعت".

كما هو معلوم، طلب شطب أبو شحادة الذي قدمته عوتسما يهوديت، تمت الموافقة عليه في اللجنة بأغلبية كبيرة جدًا - 31 مقابل 4 - وفي حدث استثنائي صوت أيضًا رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، لصالح الشطب، بعد أن أوضح أنه "على مدار 20 عامًا، اعتاد رؤساء لجنة الانتخابات عدم المشاركة في التصويت من أجل الحفاظ على الحياد"، لكنه رأى هذه المرة أنه من المناسب الخروج عن هذه القاعدة.

أبو شحادة أعلن مساء أمس أنه سيقبل بتوصية رئيس المحكمة العليا، القاضي عمِيت، وسيستقيل.