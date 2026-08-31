خطوة غير مسبوقة.. شخصية إسرائيلية بارزة تنضم إلى قائمة منصور عباس

أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة ، منصور عباس، انضمام عضو الكنيست السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، في خطوة سياسية لافتة تجمع بين شخصية إسرائيلية ارتبط اسمها بمكافحة الجريمة وحزب عربي.

وقال عباس إن اختيار سيغالوفيتش جاء على خلفية نشاطه في مكافحة الجريمة داخل المجتمع اليهودي، مؤكدًا أن الجريمة لا تقتصر على المجتمع العربي، بل تمثل مشكلة تواجه الدولة والمجتمع بأسره.

وأضاف عباس أن السلاح الذي يُستخدم اليوم في طمرة يمكن أن يُستخدم غدًا في العفولة، وأن عصابات الابتزاز التي تستهدف أصحاب المصالح العرب يمكن أن تستهدف أيضًا أصحاب المصالح اليهود، مشددًا على أن مكافحة الجريمة مسؤولية مشتركة.

من جانبه، قال سيغالوفيتش إنه اختار الانضمام إلى القائمة العربية الموحدة انطلاقًا من قناعته بأنه لا يمكن قيادة عملية إصلاح في الدولة من دون إقامة شراكة، بما في ذلك شراكة سياسية.

وأوضح أنه لا ينضم إلى القائمة العربية الموحدة بصفته جزءًا من كتلة سياسية، بل ينضم إليها شخصيًا، معتبرًا أن الخطوة، رغم أن البعض قد يراها نقطة ضعف سياسية، تمثل بالنسبة إليه مصدر قوة أكبر.

ورفض سيغالوفيتش الادعاء بأن أحداث السابع من أكتوبر جعلت الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية مستحيلة، ووصف هذا الطرح بأنه "باطل وكاذب".

ويُعد انضمام سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة خطوة سياسية غير اعتيادية، وقد يفتح الباب أمام نقاش جديد حول إمكانات التعاون السياسي بين شخصيات من المجتمع اليهودي والأحزاب العربية في إسرائيل.