قائمة حريدية جديدة "تسعى لتمثيل المجتمع الحريدي بأكمله" في الكنيست

الحريديم والانتخابات: قال موتي لايتنر، مؤسس قائمة "الجمهور الحريدي" الانتخابية الجديدة، إنه لا مفر من إدخال قائمة تُمثل المجتمع الحريدي بأكمله إلى الساحة السياسية: "الهدف الأسمى هو تقديم تمثيل حريدي، بأي ثمن، وبأي شكل، وبأي تحالف مطلوب، يُمثل المجتمع الحريدي في الكنيست القادمة".

وحول هوية واصطفاف القائمة قال:" نحن قائمة يمينية. الجمهور الحريدي يميني ومحافظ. ولذا فإننا ندعم مرشح معسكر اليمين لرئاسة الحكومة، لكننا نُدرك أنه بعد السابع من أكتوبر، لا يُمكن لدولة إسرائيل السماح لنفسها بتنصيب حكومة نصف الشعب. كما أنه من الأهمية الآن وأكثر من أي وقت مضى وجود قائمة حريدية تُمثل المجتمع الحريدي بأكمله، وليس فقط الشق المقدسي، وهو ما آلت إليه الأحزاب الحريدية اليوم".