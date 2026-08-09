تواجه جهود توحيد الأحزاب العربية في قائمة انتخابية مشتركة لانتخابات الكنيست المقبلة أزمة جديدة، بعدما رفض رئيس حزب الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي المقترح الذي وضعته «لجنة الوفاق» المكلفة بالتوصل إلى صيغة لتوزيع المقاعد بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، لم يتم حتى الآن الإعلان عن القائمة العربية المشتركة، خلافًا للتوقعات، بسبب اعتراض الطيبي على صيغة توزيع المقاعد التي أقرتها اللجنة بأغلبية الأصوات.

كيف جرى توزيع المقاعد؟

وفقًا لقرار اللجنة، تحصل الجبهة على المقاعد 1 و4 و6 و7 و10، بينما يحصل التجمع على المقاعد 3 و5 و8 و11، في حين تحصل العربية للتغيير على المقعدين 2 و9.

وتتطابق هذه الصيغة مع العرض الذي سبق أن قُدم للطيبي قبل إحالة الملف إلى لجنة المصالحة، إلا أنه رفضه، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الخلاف الأساسية.

ورحب حزب التجمع بالصيغة التي أقرتها اللجنة، في حين تنتظر الجبهة إمكانية إعادة الطيبي إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة القائمة المشتركة.

استقالة من لجنة الوفاق

ولم يُتخذ القرار بالإجماع، بل جرى اعتماده بأغلبية أعضاء اللجنة. وفي أعقاب المقترح، استقال البروفيسور سليم حاج يحيى من لجنة الوفاق، اعتراضًا على الصيغة التي تم التوصل إليها.

وتضع الأزمة مستقبل القائمة العربية المشتركة أمام علامات استفهام، في ظل تمسك الطيبي بموقفه ورفضه توزيع المقاعد المقترح، بينما تحاول الأحزاب الأخرى إيجاد صيغة توافقية تحول دون انهيار جهود تشكيل قائمة موحدة.