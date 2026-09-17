الزعيم الروحي لحزب شاس يحرم التصويت لمن يزور الحرم القدسي "يخالف الشريعة"

الزعيم الروحي لحركة شاس ومدينة ريشون لتسيون، الحاخام يتسحاق يوسف، هاجم اليوم (الخميس) رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير في تجمع باستاد عكا. "أنا أناشدكم: لا تنخدعوا بالتصويت لأشخاص غير جديرين. من ليس لديه مخافة الله ومن يصعد إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) - يحظر حسب الشريعة التصويت له."

وتابع الحاخام :"يجب التصويت فقط لمن يتقون الله ويسيرون على طريق التوراة، مثل ممثلي شاس وعلى رأسهم الحاخام أرييه درعي". قائمة شاس، التي أُغلقت قبل حوالي أسبوعين، تشمل الرئيس الحاخم أرييه درعي، ينون أزولاي، ميخائيل ملكيئيلي، يوآف بن تسور وآخرين.

هذا وشن الحاخام يتسحاق يوسف،الليلة الماضية هجومًا شديدًا ضد قرار المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة بعدم التدخل في إلغاء التمويل الحكومي لذكرى والده، الحاخام عوفاديا يوسف رحمه الله، بسبب قرب الانتخابات: "لا يجب أن نأخذهم بالحسبان! أنا أدعو لإقامة ألف احتفال بذكرى ماران في جميع أنحاء البلاد!".