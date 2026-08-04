أعلن رئيس حزب "معًا"، نفتالي بينيت، انضمام أربع مرشحات جديدات إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيست، في خطوة ترفع عدد النساء في القائمة إلى 17 عضوة، ليصبحن الأغلبية داخل الحزب.

وقال بينيت إن انضمام بروريا نعيم أرمان، وإستي أيلون كوبو، والمحامية أورلي هرئيل، وأوليسيا كانتور يمثل "إضافة نوعية" للحزب، واصفًا إياهن بأنهن "نخبة من النساء القياديات، كل واحدة في مجالها".

وأضاف أن الأغلبية النسائية في الحزب "ليست نتيجة اعتبارات جندرية، بل ثمرة قرار باختيار الأكفأ والأفضل"، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى تشكيل "فريق لإصلاح إسرائيل".

وتضم الأسماء الجديدة شخصيات ذات خلفيات متنوعة؛ إذ تُعرف أورلي هرئيل بنشاطها في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار، بينما تشغل بروريا نعيم منصب المديرة العامة للحزب منذ تأسيسه. أما إستي أيلون كوبو، فقد شغلت سابقًا رئاسة البعثة الاقتصادية الإسرائيلية في الصين، في حين أسست أوليسيا كانتور مبادرات لدعم الناجين من هجوم السابع من أكتوبر وعائلات الضحايا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان اندماج حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد مع حزب بينيت في أبريل الماضي تحت اسم "معًا"، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة بقيادة بينيت.