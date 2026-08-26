نتنياهو: ‘الليكود‘ خسر عشرة مقاعد ولا أعرف كيف سنستعيدها

انتخابات 2026: صرّح رئيس قائمة "الليكود" الانتخابية (يمين) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخرًا في محادثات مغلقة بأن قائمته خسرت عشرة مقاعد، "ولا أعرف كيف سنستعيدها".

ويخشى نتنياهو خسارة "الليكود" للانتخابات إن لم يحدث تغيير، لكنه لا يعرف أي نهج يتبناه في الحملة الانتخابية. يبدو من المحادثات التي أجراها أنه يعتقد أن الوضع الحقيقي أسوأ مما تعكسه استطلاعات الرأي.

ونفي "الليكود" صحة هذا التقرير، قائلاً: "أنتم تنظرون إلى استطلاعات رأي خاطئة. سيفوز ‘الليكود‘ بقيادة نتنياهو في الانتخابات"، مشيرا إلى أن النبأ: "هو خبر كاذب- فيك نيوز".