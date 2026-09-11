فينتر يربك حسابات الليكود.. هل يبقى ضمن معسكر نتنياهو؟

القوائم أُغلقت، وأُعلنت الاستطلاعات الأولى - والآن الأحزاب تبدأ العمل على الحملات الانتخابية. المراسل السياسي في القناة العبرية نداف اليملخ نشر اقتباسات من اجتماع الحملة الانتخابية الأول لليكود. من التصريحات التي أُطلقت خلال الاجتماع يتضح أن في الحزب يرون في وينتر "أمل كابلان".

كما ذُكر، رغم أنه لم تُتخذ بعدُ أيُّ قرار رسمي - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمع خلال الجلسة الأولى لحملة الانتخابات عدة مقترحات وأقوال حول كيفية رد الحزب على رئيس حزب "شعبك إسرائيل"، عوفر فينتر.

العضو االجديد في الحزب ذي المقعد المضمون، يعقوب باردوغ، قال خلال النقاش: "إذا قرروا إزاحة فينتر – يجب أن يكون ذلك الآن وليس في اللحظة الأخيرة كما حدث سابقًا مع بينيت، حين كان قد بدأ بالصعود."

إلى جانب ذلك، قال رئيس الائتلاف أوفير كاتس في مقابلة على قناة i24NEWS في وقت سابق اليوم إنه، من وجهة نظره، هناك خياران: إما أن تحرق حزب وينتر أصوات اليمين التي لن تكفي لنيل مقاعد في الكنيست، أو أنه بعد الانتخابات سينتقل إلى الجانب الآخر من الخريطة السياسية.

"فينتر سيضر بالمعسكر اليميني، سواء إذا أحرق أصواتًا أو إذا فعل كما فعل بينيت وانتقل إلى الجانب الآخر. أعتقد أنه في كل الأحوال فينتر سيضر بالمعسكر اليميني، سواء اجتاز أو لم يجتز نسبة الحسم"، قال كاتس. وعندما سُئل إذا كان يعتقد أن سينتر وأتباعه "سيفعلون مثل بينيت" وينتقلون إلى الجانب الآخر، أجاب: "نعم".